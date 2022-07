Misbrukte en svært sjelden mulighet

15. juli 2022 22:53 Sist oppdatert nå nettopp

Ny nedtur: Ada Hegerberg har plukket opp ballen etter at Østerrike tok ledelsen etter 35 minutter i Brighton.

KOMMENTAR: At et landslag med så store stjerner mislykkes så totalt, er vanskelig å forstå.

BRIGHTON: Det er fire dager siden forrige gang. Gressmatta var like prikkfri, været like optimalt for å utøve stor idrett.

Utgangspunktet for det norske laget var derimot totalt forandret.