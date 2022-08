Jobber sammen for idrettslikestilling: – Har en lang vei igjen

Både LO og Flyr har engasjert seg for å bedre forholdene for kvinneidretten. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar på at det er mye å ta tak i.

SAMARBEIDER: Fra venstre: Tonje Wikstrøm Frislid og Peggy Hessen Følsvik. Både LO og Flyr er involvert i Like Muligheter-prosjektet.

Mens regnet strømmer ned i Arendal, stiller LO-leder Peggy Hessen Følsvik og administrerende direktør i flyselskapet Flyr, Tonje Wikstrøm Frislid, til et telefonintervju med VG.

LO var i mange år hovedsponsor for hopplandslaget, mens Flyr nylig var partner for Tour of Scandinavia, det eneste WorldTour-rittet på norsk jord i sykkelsporten. Begge er de også blant sponsorene til prosjektet Like Muligheter, hvor det jobbes med tiltak rettet mot kvinneidretten.

– Det er mange ting å ta tak i fremover. For eksempel er pengepremiene ulike, menn får bedre tilgang på bedre kvalifiserte trenere og har et bedre sportslig opplegg, sier Hessen Følsvik.

Mens det i flere idretter er like premiepenger, er det store forskjeller i andre. Fotballen er blant dem med størst forskjell. I sommerens EM var det en premiepott på 16 millioner euro (rundt 157 millioner norske kroner). Det er bare 4,3 prosent av pengepremiene fra herrenes fotball-EM i fjor, på 371 millioner euro (3,64 milliarder norske kroner).

FOTBALL-EM: Chloe Kelly satte inn det avgjørende målet for England i finalen i fotball-EM foran over 87.000 tilskuere på Wembley.

Vegard Arntsen, daglig leder i Sponsorinsight, forteller at det som først og fremst driver populariteten blant sponsorene er de sportslige resultatene.

– Ut over de sportslige prestasjonene er medienes interesse det viktigste. Dersom ikke mediene viser interesse og gir god mediedekning, så bygges det heller ingen interesse i befolkningen. «Ute av syne, ute av sinn» kan man si. Så om noen andre enn idretten selv har ansvar for å utjevne forskjellene, vil jeg hevde at mediene er de som i størst grad kan bidra ved å gi kvinneidretten større oppmerksomhet, skriver han i en e-post til VG.

Sponsoreksperten forteller videre om en trend i sponsormarkedet:

– De senere årene har vi sett at sponsorer tar mer og mer ansvar for å utjevne kjønnsforskjellene. Toppserien er et eksempel på det hvor blant annet Obos, Coop og Norsk Tipping gikk inn med større avtaler enn den ligaen hadde hatt tidligere. I den grad sponsorer har en preferanse rundt kjønn nå om dagen kan man nok si at den heller mer i retning kvinner enn menn nettopp fordi sponsorer ønsker å ta ansvar, skriver han.

TOPPSERIEN: Vålerenga kunne juble for seriegull i 2020. Her de daværende Vålerenga-spillerne Celin Bizet Ildhusøy (venstre) og Rikke Nygaard (høyre).

LO-lederen viser til den lange kampen kvinnelige skihoppere har hatt for å få lov til å konkurrere i de største bakkene, og hvor det for første gang skal arrangeres skiflygningsrenn for kvinner i Vikersund den kommende sesongen.

– Det er en stor seier som vi har vært med på å bidra til, sier Hessen Følsvik, og sier at hun mener LO har vist at det er mulig som sponsor å stille krav.

Wikstrøm Frislid i Flyr forteller at de støtter arbeidet til Like Muligheter for å fremme mangfold.

– Vi er på et bedre sted enn der vi har vært, men vi har en lang vei igjen. Vår rolle er å dytte det ekstra i den retningen, sier Flyr-lederen om likestillingen i idretten.

FÅR FLY: Til vinteren arrangeres det verdenscuprenn for kvinner i skiflyging i Vikersund, noe Maren Lundby og flere har jobbet for i flere år. Lundby er også ambassadør for Like Muligheter,

Hessen Følsvik mener likestillingsutfordringene i idretten gjenspeiles i samfunnet ellers.

– I idretten blir det veldig synlig. Vi er et folk som er veldig interessert i idrett, og vi ønsker å være med på å synliggjøre at det fortsatt er store utfordringer - som kan overføres til arbeidslivet.

Nylig ble det en større debatt rundt lønningene til de norske landslagstrenerne i fotball, som endte med at Norges Fotballforbund offentliggjorde lønningene til herretrener Ståle Solbakken (fem millioner + bonus på inntil én million) og kvinnetrener Hege Riise (1,67 millioner).

– Det var ganske provoserende å se at det var så stor forskjell på lønnen innenfor fotballen, sier LO-lederen.