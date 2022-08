Sport Trening 100-åringen som forbløffer I februar fylte Mike Fremont 100 år. Dagen markerte han med å løpe et ti kilometer langt gateløp. Dette er hemmeligheten, ifølge ham selv.

9 minutter siden

– Hvis du ikke opereres nå, har du bare tre måneder igjen å leve.

Mike Fremont hadde nettopp fått påvist tarmkreft med spredning til lymfeknuter, også kjent som lymfogen spredning. Legen manet til umiddelbar handling.

Året er 1991, Fremont var 69 år gammel, enkemann og far til tre. Beskjeden var knusende. Tankene flommet over ham som Niagarafallene. Men i fossefallet av tanker, kom han plutselig på en bok sønnen hadde gitt ham for seks år siden.

I stedet for å takke ja til operasjonen, hastet Fremont seg hjem for å lese. Da han senere samme dag hadde fullført hele boken, ringte han opp legen ved Cleveland Clinic.

– Jeg vil ikke ha noen operasjon. I stedet skal jeg på diett, var det resolutte svaret.

Legen frarådet Fremont beslutningen på det sterkeste. Lenger ned i denne artikkelen kan dere lese om flere eksperter som advarer sterkt mot dette.