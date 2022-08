Jakob Ingebrigtsen ble «lurt» av lyshare: – Klar tabbe

Jakob Ingebrigtsen (21) løp på årsbeste i verden på 1500 meter, men trodde han løp enda fortere. Ifølge hans agent Daniel Wessfeldt ble lysharen satt på feil fart.

KLART FORAN: Jakob Ingebrigtsen løp inn til seier klart foran lysharen (de grønne lysene) på innsiden av listen (nede til høyre).

Ingebrigtsen gikk i tet i siste halvdel av løpet og løp solo inn til sin tredje beste tid noen gang – 3.29,05 – i Lausanne.

Men han kan ifølge Wessfeldt ha blitt snytt for en bedre tid. Han skal ha bli lurt av den såkalte lysharen nede ved listen. Lysene på innsiden av løpebanen har kommet i mellom- og langdistansekonkurranser de siste årene. Den skal vise løperne hvordan ligger an i forhold til en på forhånd bestemt tid.

– Jeg har pratet med Jakob om det etter løpet. Det ble gjort en teknisk feil. Han trodde farten var satt til sluttid 3.28, og så lenge han hadde den bak seg, trodde han det ville bli tiden. Da den ble 3.29, var det åpenbart gjort en feil, sier Wessfeldt til VG.

– Jeg tror jeg kunne løpt fortere, sier Jakob Ingebrigtsen selv i et intervju med arrangøren.

Hans personlige rekord med 3.28,32 fra OL-finalen i fjor. Han løp for to år siden på 3.28,68.

– Jeg så på tidene og så at det ikke var 3.28-fart, så jeg skjønte at lyset gikk feil, sier Ingebrigtsen til NRK.

Det stemmer bra med opplysningene NRK-kommentator Jann Post ga seerne underveis i 1500-meteren. Han hadde snakket med de som stilte inn lysharen rett før stevnestart og opplyste på sending om at den var stilt inn til en sluttid på 3.30.

– Det er synd hvis dårlig kommunikasjon har ført til misforståelser. Sånt skal ikke skje. Det er klar tabbe, sier Post til VG.

– Det ødelegger jo for hans løp og gjør han mer forsiktig enn han kunne vært ut fra følelsen i løpet. Det er kjedelig å høre, sier Post til VG fra stadion La Pontaise i Sveits.

Han opplyser at arrangøren fortalte at de synes det «var for fort» at lysharen skulle legge opp til en tid under 3.30.

Men ifølge Daniel Wessfeldt var det helt uaktuelt for Ingebrigtsen å legge opp til løp på en tid åtte tideler svakere enn den daværende årsbeste i verden. Jake Wightman løp på 3.29,23 da han slo Jakob Ingebrigtsen under VM i juli.

– Vi har aldri bedt om at lysharen skal justeres til 3.30. Ved lunsjtider sa jeg, etter å ha pratet med Jakob, at lysharen skulle stilles inn på 3.28 og fikk det også bekreftet, sier svenske Wessfeldt, som også er agent for stavstjernen Armand Duplantis.

– I utgangspunktet får man spørsmål om hva man vil at lyset skal gå på, jeg sa 3.28, så får man bekreftet etter det, men så var det ikke det. Det er på en måte en liten arrangørsvikt. Det er på en måte arrangørens feil, når de som styrer lyset bekrefter det, sier Ingebrigtsen til NRK.

Fakta Årsbeste 1500 meter 1) Jakob Ingebrigtsen, Norge 3.29,05. 2) Jake Wightman, Storbritannia 3.29,23. 3) Mohamed Katir, Spania 3.29,90. 4) Abel Kipsang, Kenya 3.29,93. 5) Oliver Hoare, Australia 3.30,12. 6) Stewart McSweyn, Australia 3.30.18. Uthevde resultater gjort i fredagens løp i Lausanne. Vis mer

– Jeg tror Jakob hadde mer å gå på. Ingenting tyder på at han var i kjelleren her, sier NRK-ekspert Vebjørn Rodal fra Sveits.

– Med to harer og riktig lys så tror jeg Jakob er i stand til å springe enda litt fortere, sier han.

– Jeg er litt usikker på hva som har skjedd. Vi fikk beskjed om at utøverne hadde bedt om at haren skulle gå sånn. Nå hører jeg en annen versjon. Jeg vet ikke hva som er riktig, sier Rodal som på lufta sa følgende: «Det er satt på 3.30 fordi løperne har sagt at de ikke ønsker mer fart i dag».

Verdensrekorden på 1500 meter er helt nede på 3.26,00 og tilhører Hicham El Guerrouj. Jakob Ingebrigtsen har den åttende beste persen i verden og har løpt de 20. raskeste løpet på favorittdistansen.