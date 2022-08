Red Bull-topp antyder Dennis Hauger i Formel 1 i 2024

Den mektige Red Bull-rådgiveren Helmut Marko (79) antyder i et intervju at norske Dennis Hauger (19) ligger bra an til å bli Formel 1-fører fra 2024.

FORMEL-HÅP: Dennis Hauger fotografert i samtale med sin ingeniør på Spielberg-banen midt i juli.

Aurskog-karen har vunnet to løp i Formel 2 denne sesongen – men har ellers vært ustabil etter fjorårets monstersuksess i Formel 3.

Norge har aldri hatt en fører i motorsportens toppklasse.

I intervjuet med tyske motorsport.com understreker Marko at mye kan endre seg innen 2024, men han nevner ett navn – Dennis Hauger – når han blir spurt om nestemann som kan ta steget opp fra Red Bull-akademiet og til Formel 1.

Det handler om Red Bulls «annetlag», AlphaTauri, der førerne i 2022 er Pierre Gasly og Yuki Tsunoda.

FORMEL 2: Dennis Hauger er inne i sin første sesong i Formel 2 i år.

Bakgrunnen for at Hauger ligger bra an, er at samme Marko i det samme intervjuet uttaler at Pierre Gasly «er fri» ved utgangen av 2023-sesongen.

Franskmannen har lenge drømt om en retur til Red Bull-teamet (Max Verstappen og Sergio Pérez) etter at han sensasjonelt ble vraket fra det samme teamet midtveis i 2019-sesongen – og erstattet av Alex Albon.

Når Helmut Marko nå blir spurt om muligheten for at en junior kan ta steget opp i AlphaTauri, svarer han slik:

– Dennis Hauger dominerte Formel 3 på en virkelig utrolig måte. Nå i Formel 2 har han hatt oppturer og nedturer, ingen stabilitet. Det avgjørende er prestasjonen og ingenting annet. Og det endrer seg. Folk som vi trodde kunne takle det, klarte det plutselig ikke – og omvendt. Derfor er det vanskelig å komme med spådommer.

Dennis Hauger vant hovedløpet i Baku i juni:

Rasistisk

Men Hauger er altså navnet han trekker frem og ingen annen. Han snakker om at Yuri Vips opprinnelig var førstemann i køen, men han fikk i slutten av juni 2022 sparken fra Red Bull Racing-laget. Det skjedde etter at den estiske kjøreren kom med rasistiske uttalelser i et videoklipp som gikk viralt. Det skjedde under en strømmesending der han spilte TV-spill.

Red Bull skrev på Twitter at de tar avstand fra all form for rasisme og derfor valgte å sparke kjøreren.

Esteren kjører for Hitech-laget, men var en del av det samme juniorprogrammet som Dennis Hauger. Vips beklaget senere hendelsen:

– Jeg gir en uforbeholden unnskyldning for det støtende språkbruket. Det er fullstendig uakseptabelt, og det gjenspeiler ikke mine verdier og prinsipper.

Han kjører fortsatt i Formel 2, men har altså blitt fjernet fra Red Bulls juniorprogram.

Helmut Marko mener at Vips burde hatt bedre å bruke tiden på enn et «dumt TV-spill». Han er også av den oppfatning at Red Bull ble tvunget til å kvitte seg med Vips, fordi engelske medier laget så mye «dritt» om hendelsen.

– Ingen signaler

Dennis Haugers norske manager, Harald Huysman, reagerer slik når VG konfronterer ham med Markos uttalelser:

– Det er selvfølgelig hyggelig å høre dette, men Dennis har ikke fått noen signaler om at det er aktuelt. Dette er ikke noe vi kjenner til.

– Hva tenker dere nå?

– Det viktige er å konsentrere seg om resten av Formel 2-sesongen. Etter noen skuffelser i det siste er Dennis veldig motivert på å vise hva han kan de fire løpshelgene som gjenstår, sier Huysman.

Hauger har trøblet mye i de siste løpene:

Frittalende

Helmut Marko er 79 år og et populært intervjuobjekt hos journalistene, fordi han er mer åpen og frittalende enn de fleste Formel 1-ledere.

Dennis Hauger skal etter alt å dømme kjøre Formel 2-mesterskapet også i 2023. Han ligger i øyeblikket dårligst an av de fire Red Bull-talentene i mesterskapet, men det skal ikke mye til for å forbedre det. Haugers Prema-lag har ikke hatt en optimal sesong, og nordmannen ligger som nummer 12 av 24 førere.

PS: Dennis Hauger er på vei hjem fra ferie på Maldivene.