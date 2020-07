Allergi skaper trøbbel for Filip Ingebrigtsen - snart «flykter» han til Sveits

Om to uker får Ingebrigtsen-brødrene endelig dra til sitt «andre hjem», St. Moritz i Sveits. Det er spesielt allergiker Filip Ingebrigtsen (27) glad for.

Filip Ingebrigtsen ble slått av lillebror Jakob Ingebrigtsen på 800 meter under Boysen Memorial. Jakob overtok også familierekorden på distansen. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

1. juli 2020 11:46 Sist oppdatert nå nettopp

Tirsdag løp Filip Ingebrigtsen inn til ny personlig rekord på 800 meter på tiden 1.46,74 under Boysen Memorial på Bislett Stadion.

Selv om han riktignok havnet bak sin yngre bror, Jakob, var han godt fornøyd.

– Jeg er veldig godt fornøyd at jeg stiller og igjen får gode svar, sa han til Aftenposten etter løpet.

For nærmest helt frem til løpsstart var det usikkert om han i det hele tatt ville stille til start.

Les også Jakob Ingebrigtsen løp fra storebror og rappet familierekorden

Fakta Filip Ingebrigtsen Født: 20. april 1993 (alder 27 år). Meritter: VM-bronse på 1500 meter i 2017, EM-gull på 1500 meter i 2016, EM-gull i terrengløp i 2018. 13 NM-medaljer. Norgesrekorder: 1000 meter (2.16,46), 1500 meter (3.30,01), 1 engelsk mil (3.49,60) og 1 engelsk mil i gateløp (3.56). Allergier: Støv, pollen, gress, dyr og visse matvarer. Vis mer

– Har vært litt «drit»

Det var det to grunner til:

1. Under Impossible Games 11. juni løp han både 1000 og 2000 meter. Det ble en påkjenning.

– Jeg har vært litt «drit» etter Impossible Games. Det tok på å springe de to løpene så tett og pushe helt inn, sier han.

2. Dagen etter at Filip Ingebrigtsen overtok den norske rekorden på 1000 meter fra Vebjørn Rodal, kom sommerværet til Norge. Med det tørre været, slo også gresspollen-sesongen for alvor til på Østlandet. Det har påvirket allergikeren Filip Ingebrigtsen.

– Allmenntilstanden må være bra, og du må ha dagen, for å springe så fort som dette, sier han med referanse til den sterke tiden.

Les også Henrik Ingebrigtsen satte årsbeste i verden: – Nå gleder jeg meg veldig til Monaco

Både Filip og Jakob Ingebrigtsen fikk se 1.46-tallet på 800 meter under Boysen Memorial. Jakob vant på tiden 1.46,44. Trond Reidar Teigen/ NTB scanpix

Har stått over treningsøkter

Ifølge Norges Astma- og Allergiforbund var det moderat til kraftig spredning av gresspollen på Østlandet i 12 av 14 dager etter Impossible Games.

– Jeg er blitt påvirket av det, altså. Jeg har måttet stå over noen økter og roe ned litt, sier Ingebrigtsen.

Det er ikke første gang 27-åringen har måttet roe ned som følge av allergiproblemene sine. Han har tidligere gått gjennom et treårsprogram for å forsøke å holde sine mange allergier i sjakk.

I 2017 måtte han holde seg inne under et treningsopphold i USA etter å ha reagert på pollen. Og i fjor kunne TV 2 melde at 27-åringen vurderte å bo i høyden, hvor pollenspredningen er mindre, hele vårsesongen 2020.

Av naturlige årsaker, ble det ikke slik.

– Jeg skulle helst vært på høyfjellet nå og i St. Moritz (Team Ingebrigtsen faste treningsparadis i de sveitsiske alpene, journ.anm.), sier han.

Les også Tre brødre Ingebrigtsen til storstevnet i Monaco

Å trene i de sveitsiske alpene, er blitt en familietradisjon. Her fra VM-oppladningen i 2019. Lise Åserud/ NTB scanpix

Drar ved første mulighet

15. juli åpner Norge for utenlandsreiser til land i Schengen og EØS dersom landene oppfyller de eksisterende smittevernreglene. Det gjør Sveits, og Team Ingebrigtsen har allerede bestilt billetter.

Det gir dem akkurat de nødvendige fire ukene for å få «høydeeffekten» før Diamond League-stevnet i Monaco 14. august. For Filip Ingebrigtsen skal det også bli godt å komme seg vekk fra den norske pollensesongen.

– På lang sikt er det ikke så viktig. Sånn med Monaco og de tingene der. Men det er klart at jeg presterer mer stabilt der oppe. Og kroppen fungerer fra dag til dag. Da er det mye bedre å trene med kontinuitet og vite at det er treningen som påvirker formen din dag til dag og ikke andre eksterne faktorer. Det er litt mer betryggende, forteller han.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding