Rytterne under søndagens U23-NM ble stoppet to ganger før den endelige avgjørelsen om å avbryte ble tatt. Det virker både på ryttere og ledere som at det var den rette avgjørelsen å ta, ettersom flere biler gjorde det utrygt å fortsette.

Sjef for Uno-X-laget, Jens Haugland, har gått hardt ut mot forbundet etter at rittet ble avbrutt, og mener klubbene nå bør få pengene tilbake. Han anslår at de som lag brukte rundt 70.000–100.000 kroner på løpet som ikke ble fullført, men at de mindre klubbene nok har hatt lavere kostnader.

– Det er ikke mest synd på oss, men klubbene som dette svir enda mer for. Mitt hovedpoeng er at det er Cykleforbundets ansvar, og når de ikke har forberedt seg godt nok, må de ta ansvar for det. Vi har godt av å ta tak i hvordan vi arrangerer sykkelritt i toppen i Norge. Det er min mening, sier Haugland, velvitende om at en refundering kan bli vanskelig å få til.

LES MER OM HELGENS AVBRUTTE U23-NM: Sykkelsjef raser etter at NM ble avbrutt: – Det er direkte pinlig

Berit Roald / NTB scanpix

– Kan føre til at ingen vil arrangere

Vi har vært i kontakt med forbundet angående refundering av penger, men ble bedt om å ta det opp med arrangørklubben.

Rittleder for U23-NM, Arild Hermansen fra SK Rye, ble nesten målløs da han hørte uttalelsene fra Haugland.

– Mener han at dette skal ligge som et bakteppe til hvert sykkelritt? Hvis avvik skjer, så skal kostnader refunderes inkludert opphold, reise med mer? Dette kan føre til at ingen vil arrangere ritt. Om det er vær eller trafikk spiller liten rolle, sier Hermansen, som ble spurt om Rye kunne arrangere NM og tok utfordringen for å sikre et NM for denne aldersgruppen.

– Det er alltid risiko for at ting kan skje. Som dårlig vær eller trafikkulykker, men dette handler om fundamentale forberedelser til et sykkelritt som ikke er blitt gjort skikkelig, mener Jens Haugland.

«Rittet ble stoppet på grunn av sikkerheten i rittet. NCF undervurderte trafikken i området og dette førte til at det kom for mange biler mot sykkelrittet mens det pågikk. Det ble også opplevd gjentatte ganger at det var biler som ikke overholdt de stasjonære vaktene sine instrukser til bilistene om å stoppe», skriver Cykleforbundet i en pressemelding.

NCF ville ikke uttale seg utover pressemeldingen mandag, men generalsekretær Eystein Thue Stokstad skriver følgende i en tekstmelding:

«NCF skal evaluere rittet med arrangøren. Det vil være naturlig å diskutere startkontingenten i den anledning. Men dette kommer vi tilbake til når evaluering er gjennomført.»

– Bruk pengene på å kvalitetssikre

Å øke kvaliteten på det som blir gjort i norsk sykkelsport er hovedargumentet for uttalelsene til Haugland. Sportsdirektør i KCK, Ole Edward Wåle, synes det er bra at Uno-X setter krav til NCF og er tydelige på hva de forventer.

– At de store lagene også tenker på oss som er små, setter vi pris på. Jeg synes heller NCF skal bruke de pengene på å kvalitetssikre fremtidige arrangement, slik at vi kan være trygge på at det er politi, motorsykler og stasjonære vakter som skaper trygge rammer for syklistene, sier Wåle.

Arild Hermansen påpeker at rittet ikke ble avlyst i forkant, men avbrutt underveis fordi det var for risikofylt å fortsette.

– Årets store mål

For mange av deltagerne var U23-NM sesongens høydepunkt og en god mulighet til å vise seg frem.

– Det var selvfølgelig utrolig kjedelig at sesongens desidert største mål blir avbrutt. Ikke bare hadde vi reist langt, men også trent hele våren for dette, sier rytter for Kristiansands Cykleklubb, Gunnar Steinsland (19).

– Men vi i KCK tenkte at det ikke var noe vi fikk gjort med det uansett, og prøvde å spøke litt med hele greia, fortsetter han.

– Bedre sikkerhet i barneritt

Stavanger Sykleklubb hadde fire ryttere til start under søndagens ritt og styreleder Morten Hegreberg stiller seg kritisk til planleggingen.

– For oss blir det jo penger ut vinduet og en helg i dass. Når vi arrangerer ritt for 10- til 16-åringer i Rogaland, har vi politi foran i de største feltene. At de tror det skal gå uten i et NM er helt utrolig, sier Hegreberg.

Foreløpig har ingen av klubbene vi har vært i kontakt med kommet med noe tall, og sportsdirektør i KCK, Ole Edward Wåle, ser ikke så negativt på det økonomiske.

– Det går en god sum fra klubbens og rytternes egne lommer som nå føles litt bortkastet, men vi vet det koster penger å reise på sykkelritt og det vil alltid være en risiko for at ting ikke går etter planen. Det viktigste er at vi unngikk alvorlige ulykker, sier Wåle.

Styreleder i Bergen Cykleklubb, Øyvind Litlere, satt i følgebil under søndagens ritt, og var ute og snakket med flere av rytterne under de to pausene.

– Det er veldig trist og det var et viktig ritt for oss, spesielt for dem som ville vise seg frem. Men jeg vil ikke rette pekefinger. De er fullt klar over at det ikke var bra nok, og sykkelmiljøet bør stå bak arrangørene våre slik at samme feil ikke skjer igjen, sier Litlere, som hadde tre ryttere til start.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

– Vanskeligere og vanskeligere

19 år gamle Henrik Schwalb fra Stavanger Sykleklubb forteller om biler og busser som kom kjørende mot rytterne, og innrømmer at det var skummelt å sykle.

Alle involverte var skuffet etter søndagens fadese, men Øyvind Litlere sier det blir vanskeligere og vanskeligere å arrangere sykkelritt.

– Det er flere områder som bebygges, noe som gjør at det blir flere biler på veiene. Vi trenger vakter med myndighet som forstår sykkelritt, sier Litlere, som har vært med å arrangere mange ritt i Bergen.

Birger Hungerholdt vet hva han snakker om når det kommer til rittplanlegging. Han har vært rittleder i 44 år, og leder blant annet Tour of Norway. Hungerholdt var ikke til stede under U23-NM, men har ansvaret for kommende helgs senior-NM i Buskerud.

Der har de hatt betydelig skilting i tre uker og i de siste åtte dagene hatt skilt som informerer om begrenset fremkomlighet. Trafikkreguleringer er blitt levert i postkasser, og de tar også i bruk sosiale medier og lokale medier for å informere.

– Jeg kan telle på én hånd de gangene jeg har hørt om biler som ikke bryr seg om vaktenes instrukser. Det handler om å ha vakter som vet hva de gjør, sier veteranen.