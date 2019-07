Sensasjonell knockout vekker oppsikt: Her avslutter han kampen på fem sekunder

Fem sekunder.

Det var tiden det tok før dommeren måtte bryte inn og avslutte kampen mellom Jorge Masvidal (34) og Ben Askren (34) i lørdagens UFC-stevne i Las Vegas.

Aldri før har noen stått for en raskere knockout i verdens største MMA-organisasjon. Det tilsvarer fotballens Champions League.

– Herregud, herregud, utbrøt den verdenskjente UFC-kommentatoren Joe Rogan.

Det var ett sekund raskere enn den forrige rekorden. Den ble satt av Duane Ludwig mot Jonathan Goulet i 2006.

Fakta: Mixed Martial Arts (MMA) En fullkontaktsport som kombinerer ulike kampsporter. Den tillater blant annet bryting, slag og spark. Kampene går over enten tre eller fem runder på fem minutter hver. Kun hovedkamper og tittelkamper er på fem runder. Ultimate Fighting Championship (UFC) er den største organisasjonen.

Amper stemning

Amerikaneren Masvidal, verdens femte beste utøver i weltervektdivisjonen, møtte den ubeseirede landsmannen Askren.

I tiden opp mot kampen har stemningen vært alt annet enn god mellom de to utøverne. Askren er kjent i MMA-miljøet som en som liker å narre motstanderne sine i sosiale medier.

Masvidal hadde tydelig sett seg lei drittkastingen og varslet før kampen at han ville gjøre alt i sin makt for å sette Askren på plass.

Det gjorde han til gagns.

Da dommeren satte i gang kampen løp Masvidal rett mot Askren. Han hoppet inn med kneet, som så ut til å treffe amerikanerens hode.

– Han kunne stoppet det etter to sekunder. Han var helt ute, sier Rogan.

Masvidal fulgte opp med to slag mot en bevisstløs Askren, før dommeren grep inn etter fem sekunder.

Deretter fulgte Masvidal opp med en rekke gloser i retning motstanderen. Etter kampen ønsket han ikke å oppklare hva han sa.

– Jeg vil ikke si noe om Ben. Min mor har lært meg at man ikke sier noe om man ikke har noe godt å si, sa han i et intervju vist på Viaplay.

Stephen R. Sylvanie / REUTERS

Sendt til sykehus

I morgentimene «trendet» både Jorge Masvidal og Ben Askren på Twitter i USA. Den kjente ESPN-journalisten Ariel Helwani var blant dem som reagerte.

«Masvidal fløy på ham og landet et rent kne. Wow. For et øyeblikk», skrev han på Twitter.

Askren reiste seg for egen maskin inne i oktogonen, men ble deretter sendt til sykehuset. Noen timer senere ble det meldt at han var utskrevet.

«Vel, det suger», skrev han like etterpå til sine 236 000 følgere på Twitter.