Wimbledon-eventyret over for Ruud, servet i senk av gigant: – Var litt nervøs

Kampen i London endte til slutt med sifrene 3-6, 4-6, 6–7 etter at Ruud kjempet hardt for å tvinge frem et fjerde sett.

Høyreiste Isner, rangert som nummer 12 i verden, var på forhånd ventet å bli en svært vrien nøtt å knekke for Ruud. De spådommene skulle vise seg å holde stikk.

Den norske tennisprofilen ligger 50 plasser lenger ned på rankingen enn sin amerikanske motstander, og har i tillegg ikke gress som sitt favorittunderlag. Dermed fikk 20-åringen periodevis en stri tørn i London.

Tidlige brudd

Isner innledet sterkt og brøt Ruuds serve på første forsøk. Samtidig holdt han egen serve to ganger og ledet 3–0 før kampen hadde kommet skikkelig i gang. På andre og tredje forsøk holdt Ruud egen serve, men kunne ikke forhindre at Isner tok åpningssettet 6–3.

– Jeg tror han var litt nervøs i starten. Han gjorde et dårlig serve-game helt i starten, da var det vanskelig å komme tilbake, sa far og trener Christian Ruud til Eurosport etter kampen.

Isner spilte seg helt frem til semifinale i fjorårets Wimbledon-turnering. Amerikaneren er en av favorittene også denne gangen og var i fjor var 34-åringen helt oppe på åttendeplass på verdensrankingen.

Sett nummer to startet som det første med at Isner brøt Ruuds serve. På stillingen 3–2 presset samtidig Ruud amerikaneren og skaffet seg to breakballer, men Isner reddet begge og tok gamet.

Ruud holdt egen serve og yppet seg, men fikk aldri servebruddet som ville skapt ny spenning i settet. Det endte til slutt 6–4 i favør Isner.

– Generelt sett synes jeg han server litt for mange dobbelfeil i dag, så det var det som ødela litt i dag, mente Christian Ruud.

Tim Ireland / AP / NTB scanpix

Hadde muligheten

I sett nummer tre unngikk Ruud det tidlige servebruddet som gjorde det vanskelig for ham i de to første settene. Dermed lå nøkkelen i å bryte Isners tunge serve, en oppgave som forble vrien å løse for nordmannen.

Isner har slitt med skade inn mot årets Wimbledon-turnering. 34-åringen hadde ikke spilt en kamp side i mars før møtet med nordmannen, men viste få tegn til problemene som har hemmet ham.

Det tredje settet gikk til tiebreak etter at spillerne fulgte hverandre tett til 6–6. Der hadde Ruud settball på 7-6, men mislyktes i å utnytte den.

I stedet satt Isner inn sin tredje matchball.

– Vi kan si det var en tøff trekning, men det er mange andre gode spillere her. Men vi hadde kanskje håpet på en annen spiller. Vi får håpe på noen andre i trekningen de neste årene, konkluderte Christian Ruud.

Første gang

Casper Ruud har aldri tidligere spilt hovedturneringen i Wimbledon. Sist en norsk spiller gjorde det var helt tilbake i 2000.

Ruud skal etter planen også spille doubleturneringen i London. Som makker der har han sørafrikanske Lloyd Harris, som tapte sin 1. rundekamp mot selveste Roger Federer tirsdag.

Harris måtte samtidig ha behandling for en skade. Det er uvisst om denne kan skape problemer for planene om å spille double.

