Hun er terrengsyklist med lang erfaring, også fra et tøft ritt som Offroad Finnmark.

Nordkisa-syklisten skrev historie i fjor da hun sammen med tyske Nina Gäßler syklet på det første damelaget som fullførte den lengste distansen på hele 700 kilometer i dette rittet. Det betegnes som det tøffeste i Europa og et av de tøffeste i hele verden.

Felles for de fleste terrengsykkelrittene her i landet, er betydelig overvekt av menn på startstreken. Det synes veteranen er både er trist og unødvendig.

– Hvis arrangøren ser hver enkelt, også dem som kommer sist, er det en suksessfaktor. Hvis det også er noe godt å spise når vi kommer i mål, vil kvinnene komme tilbake. Vi ønsker noe annet enn menn når det kommer til konkurranser i sykkelritt, mener Treseng.

Hun har dette rådet til arrangører som ønsker flere kvinner og flere deltagere:

– Senk skuldrene og ha mer fokus på opplevelsen enn på konkurransen.

Menn mer konkurranseorienterte

Det utsagnet støttes av Jorid Hovden, professor i idrettssosiologi ved NTNU i Trondheim.

– Det er mye forskning som forteller at kvinner liker konkurranser dårligere enn menn. Kvinner legger mer vekt på det sosiale enn å konkurrere med hverandre. Opplevelsen og det å utvikle tilhørighet og sosiale relasjoner har tradisjonelt vært viktig for kvinner.

Hun har selv konkurranseinstinkt og var i sin tid elitespiller i volleyball, men vet godt at innenfor Norges idrettsforbund er det færre voksne kvinner enn menn som er medlemmer. På treningssentrene og den egenorganiserte idretten derimot, der kvinner selv får bestemme premissene for hva de skal gjøre og oppnå, er det i dag flere kvinner som trener enn menn.

– Hovedtyngden av kvinner liker selvorganisert idrett, sier Hovden.

Morten Broks/Offroad Finnmark

Noen kvinner vil ikke ha særregler

Professoren presiserer likevel at dette selvsagt ikke gjelder for alle kvinner. Noen er konkurransedrevne og stiller for å vinne.

– De som vil delta i konkurranse, ønsker å gjøre det på samme vilkår som menn. Kvinner vil ikke ha særregler. Andre melder seg på ulike renn og ritt fordi de vil se om de klarer å gjennomføre. Hvis vi tar Offroad Finnmark, så er det ganske tøft, så det er trolig slik at de som klarer å komme i mål, tar det som en stor seier. Men generelt vil jeg si at det å senke konkurranseterskelen, slik man gjorde i alle årene med Grete Waitz-løpet, mobiliserer massene.

Hovden mener at de arrangørene som legger opp til tid og målinger, får en mye smalere deltagelse av kvinner. Flere arrangører, som Birken, jobber systematisk med kvinneandelen. Og man vet hva som skremmer kvinner.

Morten Broks/Offroad Finnmark

Har sykling under huden

Linda Treseng bedyrer at hun var mer prestasjonsrettet tidligere, og da deltok i flere ritt. Den gangen var hun med på «tidskjøret» i de største rittene i Norge, men prioriterer nå ritt hvor det å fullføre verdsettes minst like høyt som det å vinne.

– Distansene er krevende. Det å fullføre er en prestasjon i seg selv for de fleste. Derfor henger for eksempel «finisher-trøyene» høyt. Det er en samstemt oppfattelse av at alle som fullfører er vinnere. Det tror jeg er et sunt og viktig fokus.

I Offroad Finnmark er kvinneandelen om lag 20 prosent. Det er høyt til å være et så krevende ritt over flere dager. Birken, som har en annen portefølje på sine arrangementer i løping, sykling og ski, har høyere andel kvinner, men også til dels lettere konkurranser.

Har økt kvinneandelen

Foran helgens løpefestival i Birken er det så mye som 80 prosent kvinner på Halvbirken, mens Ungdomsbirken for dem mellom 12 og 16 år har 45 prosent kvinner.

– På de lange distansene som Ultrabirken er det litt lavere prosent, 17, mens Hovedløpet har 37 prosent kvinner, sier informasjonsansvarlig Randi Bolstad.

Den samme tendensen gjør seg gjeldende i Sykkelbirken, som går 31. august. Der er det like mange kvinner som menn på den halve distansen, mens kvinnene faller fra når det blir 86 km fra Rena til Lillehammer, med snaue 20 prosent.

Det Bolstad legger merke til er nettopp det samme som i Offroad Finnmark – kvinner vil ha opplevelser. Kvinner liker å være sammen på tur, og vil ha noe mer enn bare et sykkelritt.

– Det bør skje noe både før og etter, sier hun.

Arrangøren har til og med et eget arrangement kun for kvinner, Ingalåmi, som innleder Birken skifestival den andre helgen i mars. Det rennet har omtrent 2000 deltagere.