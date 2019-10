SØRMARKA ARENA: Peder Kongshaug fra Team Sørmarka er spådd en stor framtid som skøyteløper. Og dømt ut ifra de to løpene han gikk under norgescupstevnet i Sørmarka Arena lørdag, tyder mye på at den spådommen har mye i seg.

Først vant han 500 meter i juniorklassen med 37,03. Få timer senere klinket han til på 3000 meter og gikk inn til ny seier og personlig rekord med 3.54,33.