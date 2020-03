– Både jeg og hesten min blir ett år eldre når Tokyo-OL skal avvikles i 2021. Holder vi koken fortsatt da? Det aner jeg faktisk ikke, sa en litt nedbrutt Geir Gulliksen tirsdag.

Ålesunderen, som har sitt eget hestesenter i Lier utenfor Drammen, rundet 60 år tidligere i år og vil altså være godt over 61 når OL skal avvikles. Han innrømmer at skuffelsen over at OL ble flyttet et år fram i tid, er stor.