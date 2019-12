Sykling har vært livet til Bjørn Tore Hoem siden han var 14 år gammel. Nå er det ubønnhørlig slutt, selv om han egentlig har lyst til å fortsette karrieren noen år til.

– Det er veldig rart og vemodig. Dette har vært hverdagen min halve livet og jeg har kjørt for norske kontinentallag siden 2011. Det er spesielt å tenke på at det er over, sier Hoem til Romsdals Budstikke.