For første gang siden SIF trakk seg ut av elitesamarbeidet med Viking for ti år siden, har de to håndballklubbene i Stavanger begynt å samarbeide igjen.

– De var på ballen med en gang. Det var bare å sette oss ned sammen og bli enige om hvordan vi skulle få det til best mulig, sier nestleder Rune Aksland i SIF.