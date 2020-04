Svensk travfest går som planlagt tross viruskrisen

Det ser i dag ut som Looking Superb blir Norges deltaker. Hesten har hatt base i Frankrike i langt over ett år, men er snart på vei til Sverige og et stort løp der lørdag om halvannen uke.

Førstepremien i Elitloppet opprettholdes selv om det trolig blir få utenlandsgjester. Vinneren stikker av med tre millioner svenske kroner. I fjor hadde trolig Looking Superb vunnet om kusken hadde valgt å la hesten konkurrere med sko på høvene. Looking Superb ble sårbeint og galopperte i siste sving i finalen.

Travløpene i Sverige går nærmest som normalt, men svenske myndigheter har satt en begrensning på at ikke flere enn 50 personer kan samles. Det meste av totalisatorspillet går via nettet, og det kan også spilles på løpene av norske spillere.

Elitloppet er Nordens største og mest prestisjetunge travarrangement og samler godt over 40.000 travinteresserte. Det er ennå ikke bestemt om årets utgave den 29. mai skal gå uten publikum til stede.

– Vi føler oss per i dag trygge på at vi kan gjennomføre konkurransene på en sikker og ansvarlig måte, sier direktøren ved Solvalla travbane, Jörgen Forsberg.

Bare Rex Rodney (1986) og Steinlager (2005) har vunnet løpet av norske hester.

(©NTB)