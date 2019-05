Norsk tennisbragd i Paris: Nå blir det stjernemøte mot Roger Federer.

MATTEO BERRETTINI – CASPER RUUD 4–6, 5–7, 3–6

PARIS: 20-åringen slo den tre år eldre Matteo Berrettini, ranket som nummer 31 i verden, i 2. runde i French Open.

Italieneren, som har levert mange sterke resultater den siste uken, og også vunnet en turnering, måtte bare konstatere at fremadstormende Ruud var bedre.

Begge regnes til generasjonen av tennisspillere som er på vei opp, og skal overta når de beste i dag ikke lenger er best.

– Det var veldig gøy. Jeg spilte en nesten feilfri kamp. Jeg kom litt dårlig ut i tredje sett, men klarte å hente meg inn. Jeg holdt et veldig høyt nivå i dag, sier Casper Ruud til Eurosport.

– Det er den beste kampen jeg noen gang har sett. Det er overveldende, sier far Christian Ruud etter kampen.

For nå får Ruud etter all sannsynlighet en smak av nivået allerede i 3. runde mot Roger Federer, mannen som troner på toppen av tennisen. Han har vunnet 20 Grand Slam-turneringer. Det er han alene om i historien.

I andre runde slo sveitseren Oscar Otte 3–0 i sett.

– Jeg skal ikke bare gå rundt å ha for mye respekt. Jeg har mye respekt for ham, men jeg skal gå ut og prøve å vinne selvfølgelig. Det blir den største utfordringen og en jeg har sett opp til i veldig mange år, sier Casper Ruud.

– Federer er kongen over alle konger, sier idrettssjef Øivind Sørvald i Norges Tennisforbund, og legger til:

– Dette blir historiens største, norske tenniskamp.

KAI PFAFFENBACH / X00446

Plutselig var han der

Spilleren fra Snarøya fikk et uventet møte med Federer allerede onsdag formiddag. For i det Casper gjorde seg ferdig med sin halvtimes lange treningsøkt på treningsbanen lengst vekk på anlegget, toget Federer og hans team inn.

Sammen med dem kom et kobbel av pressefolk.

Det er alltid slik når stjernen beveger seg rundt omkring, men fansen fikk ikke lov til å være med.

Dagen før, da 37-åringen trente, var det forbud mot å ta bilder. Det gjaldt ikke på bane 16, der det ikke var noen tribuner.

Stort å hilse på forbildet

Caspers mor Lele var blant dem som måtte stå noen meter unna og titte inn. Hun så at sønnen hilste på verdenstreeren, og da Casper gikk forbi moren sin, uttalte han: «Så du at jeg hilste på ham, mamma!»

Familien vet at det er stas for Casper Ruud å være i dette gode selskapet, men de vet også at han har de høyeste ambisjoner.

Da den norske tennisspilleren dagen før, etter doublekampen og seieren der, ble intervjuet av en italiensk journalist med lang fartstid, fortalte Ruud at han er målbevisst og ingen partygutt. Han har ingen interesse av å være med på fest. Det yrket han har valgt, er slik.

Blir mye oppmerksomhet

Familien merker at interessen for Casper Ruud, ranket som nummer 63 i verden, har økt bare de siste dagene. Derfor må teamet bli strengere og beskytte ham. Det viktigste er at han får forberedt seg til det som skal skje.

– Jeg går inn i min egen sone før kampen, forklarer han.

Casper Ruud skal for øvrig spille double i 2. runde i Grand Slam-turneringen torsdag.

Trolig går neste singlekamp mellom ham og Federer på fredag, i arenaen som heter Suzanne Lenglen.

Den er oppkalt etter en av tennishistoriens beste kvinnelige spillere (1899–1938) fra Frankrike, og hun ble kalt guddommelig.

Noe av de samme store ordene brukes om Federer og alt det han har oppnådd. Han som i 310 uker lå på toppen av rankingen, 237 uker på rad mellom 2. februar 2004 og 17. august 2008.

Siste gang det skjedde, da han toppet rankingen, gjorde han det som den eldste i historien. Federer var 36 år og 19 dager da han igjen ble nummer 1 i februar 2018.

Ruud startet tidlig

Mens Casper Ruud sier at han har spilt tennis fra han kunne gå – at han hadde en mini tennisbane i hagen og spilte med pappa, begynte Federer som åtteåring. Da han vokste opp, var det Stefan Edberg, Boris Becker og Pete Sampras som var forbildene.

For Norges beste spiller de siste årene er det nettopp Roger Federer og Rafael Nadal som er noe å strekke seg mot. Han nærmer seg dem – men har en stor jobb å gjøre.

– Vi må bare være tålmodige, men det er klart at det å møte Federer er stort, mener idrettssjefen.

Han forteller at han hadde troen hele tiden, på at Ruud skulle ta seg videre til 3. runde i single, fordi han har sett at Casper Ruud er i form.

Kanskje får Federer tøffere motstand enn han tror?