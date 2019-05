– Det hadde vært vanvittig artig for meg å komme under tre timer i dag. Det ville vært en seier for meg, sa Sverre Kjerpeset før start. 2.47.11 ble sluttiden for 32-åringen.

For to år siden hadde nok ingen trodd at Sverre skulle løpe 18 kilometer fordelt på 1400 krevende høydemeter over sju topper i Moldemarka. Men nettopp det gjorde han da han lørdag for aller første gang stilte i konkurranse med startnummer på brystet.