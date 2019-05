Ekspert øyner Ruud-skrell: – Spiller som en av verdens beste

PARIS: Casper Ruud sto for en norsk tennisbragd da han onsdag avanserte til 3. runde i French Open. Der venter tennislegenden Roger Federer fredag.

– Jeg tenker på det hele tiden egentlig. Jeg prøver å la tankene flyte litt rundt, men i morgen kommer jeg til å være veldig skjerpet og klar til kampen. Jeg må helt klart bringe ut den beste tennisen jeg har klart noensinne for å ha noe å stille opp med mot han, sier Ruud torsdag ettermiddag.

Casper Ruud før møtet med Roger Federer:

Federer regnes som en av tennissportens beste spillere gjennom tidene. Han har vunnet 20 Grand Slam-turneringer. Det er han alene om i historien.

– 80–90 prosent av tilskuerne kommer til å heie på han, det er ganske forventet egentlig. Han er en av de største stjernene verden rundt. Det blir nok en ny opplevelse og utfordring, sier Ruud.

Skal slå Federer med Nadal-teknikk

Onsdag ettermiddag hadde Ruud en lett treningsøkt på rundt én time. Pappa Christian Ruud likte det han så.

– Hadde han hatt en elendig trening i dag, så hadde han kunne fått dårlig selvtillit. Men det fungerte godt og han virker lett i kroppen, sier faren til Aftenposten.

Kun noen få baner bortenfor trente Rafael Nadal. Han slo hardt, stønnet og virket veldig fokusert. Den siste tiden har 20-åringen vært en del av den spanske stjernens akademi.

Og nettopp det han har lært der skal Casper bruke til sin fordel.

– Mitt viktigste våpen i morgen kommer til å være å spille gode og tunge «forehander» med mye toppspinn. Det er det Nadal har klart å slå han på, så jeg må prøve å lære litt av han, sier han.

– En av verdens beste

Mange tror den sveitsiske tennisstjernen kommer til å gjøre kort prosess mot nordmannen. Eurosport-ekspert og tidligere tennisspiller, Christer Francke, er av en annen oppfatning.

– Casper spilte som en av de beste grusspillerne i verden i forrige kamp synes jeg. Det må sies at han har en mulighet, sier eksperten.

Francke kommenterte onsdagens kamp mot italienske Matteo Berrettini, som er ranket som nummer 31 i verden.

Han anslår at Ruud har rundt 15–20 prosent sjanse til å kunne slå Federer.

– Federer spiller ikke like bra på grus. Slik Casper spilte i går, synes jeg er langt bedre enn det flere grusspillere kan gjøre, sier han.

Samtidig støtter han Casper i at det kan være lurt å bruke samme teknikker som Nadal har slått Federer med tidligere.

Pappa Christian mener heller ikke sønnen er sjanseløs.

– Federer er jo 37 år gammel. Han kan ikke holde på for alltid. Vi håper at det nå kan skje et generasjonsskifte der Casper og spillere på hans alder kan danke ut de eldre, sier han.