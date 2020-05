I 2019 skulle Mjærum ta et praksisår for å fullføre utdanningen sin som fysioterapeut og hadde et håp om å fortsette håndballkarrieren samtidig. Ved tidligere praksisperioder hadde hun fått tilrettelagt praksissted slik at hun kunne fortsette å spille for eliteserieklubben Tertnes gjennom et samarbeid mellom Høgskolen på Vestlandet og Olympiatoppen. Denne gangen satte derimot Helsedirektoratet foten ned, og Mjærum var uheldig.

Hvem som får velge praksisplass først, avgjøres gjennom loddtrekning. Mjærum var uheldig i trekningen. Hun ble en av de siste og sto igjen med Finnmark, der de nærmeste lagene spiller 3. divisjon. Derfor valgte hun å vente ett år med praksisperioden.