Ruud jakter historisk triumf: – Kan bli tidenes største norske tennisprestasjon

– Det var kjempegøy. Jeg har jo vært med å hjelpe han, og Casper hadde et mål om å klatre forbi på rankingen. Jeg er veldig stolt.

Det sier trenerpappa Christian Ruud om sønnens prestasjon i semifinalen av Argentina Open. Casper Ruud slo hjemmehåpet Juan Ignacio Londero, noe som sørget for en 38.-plass på ATP-liverankingen.

Det er den beste rankingen av en nordmann noensinne. Pappa Christian Ruud var gjennom sin aktive karriere best ranket som nummer 39, en norsk rekord han satte i 1995.

Søndag møter 21 år gamle Ruud portugiseren Pedro Sousa i finalen i Argentina Open. Ruud er den første nordmannen som har vært i to finaler i ATP-turneringer, og kan bli den første nordmannen til å vinne en turnering på det nivået.

– Du kan godt si at det blir tidenes største norske tennisprestasjon om han vinner finalen. Det er jo ingen andre som har vunnet en ATP-tittel, sier Ruud senior.

– Casper er favoritt

Christian Ruud er imidlertid kjapp til å understreke at det ikke blir noen lett kamp mot portugisiske Sousa, som kun er ranket som nummer 107 i verden.

Sousa gikk videre til finalen ettersom argentinske Diego Schwartzman måtte trekke seg fra semifinalen grunnet en skade.

– Du kan godt kalle Casper favoritt før finalen. Men han har tapt for Sousa før, han er en god grusspiller. Så det blir ikke så lett som folk kanskje tror, sier han.

Foruten 12–14 uker reiser pappa og trener Christian Ruud med sønnen til alle internasjonale turneringer. Men denne gangen skal han følge sønnens finale fra sofaen hjemme i stuen i Oslo.

– Jeg liker best å være på stadion under kamper. Man føler at man ikke har noe kontroll når man sitter hjemme, ettersom jeg ikke får snakket med under kampen. Men jeg skal sitte spent og følge kampen fra TV-skjermen, forklarer Ruud.

Han snakker likevel med sønnen flere ganger om dagen på telefon, og mener at Casper har en fordel av å ha vært i en tidligere ATP-finale (tap for Christian Garrin, Houston 2019).

– Han er veldig rolig og sterk på den mentale biten. Han var veldig fornøyd med at han klarte å komme seg tilbake i semifinalen og vinne den kampen. Jeg tror han har en fordel av å ha vært i en finale tidligere, sier Ruud.

– Sulten på min første seier

Etter lørdagens semifinale la ikke Casper Ruud skjul på at han har gode muligheter før finalen.

– Det var selvfølgelig et tøft tap forrige finale, men nå er jeg bare enda mer sulten på å ta min første seier. Jeg møter en spiller som er lavere ranket enn meg selv. Så det er jo helt klart en god mulighet vil jeg si, selv om alle her er gode, sa Ruud til Eurosport.

– Tidenes beste nordmann

Etter at Casper Ruud slo farens rekord, er tidligere proffspiller Jan Frode Andersen ikke i tvil om hvem som bør regnes som den beste nordmannen gjennom tidene.

– Casper er nå den beste norske tennisspilleren gjennom tidene. Det eneste Christian har gjort bedre nå er å ha kommet lenger i en Grand Slam, fjerde runde i Australian Open, mens Casper foreløpig har tredje runde å vise til. Han kommer nok til å ta den rekorden også etter hvert, sier Andersen.

Andersen er den tredje best rankede nordmann gjennom tidene (135), og spår en lysende fremtid for Casper Ruud.

– Måten familien til Casper har lagt til rette for satsingen er helt enormt. Og det hjalp utrolig mye når han kom inn i Rafael Nadals akademi. Om han holder seg skadefri og fortsetter utviklingen tror jeg at han vil kunne nå en topp 20-plassering på rankingen, spår Andersen, som skal følge søndagens finale tross familieferie i Miami.

Da Christian Ruud blir spurt om det samme, sier han at sønnen sikter langt høyere enn topp 20.

– Han kan nå langt. Jeg tror han kan klare en topp 10-plassering, og han er oppe og lukter på det nivået. Utfordringen er å prestere på det nivået oftere. Selv drømmer han om å bli nummer én, og det er viktig å ha store mål og drømmer å strekke seg etter.

Kampen mellom Casper Ruud og Pedro Sousa spilles klokken 19 søndag, og vises på Eurosport Norge.