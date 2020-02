I finalen møtte Bullen ukrainske Alina Akobija i 57-kilosklassen. Den norske 23-åringen fikk tidlig en advarsel for å være for passiv. Deretter havnet hun ett poeng under, før hun slo kraftig tilbake.

Etter den første perioden ledet Bullen 4–1.

– Hun er så kraftfull, sa kommentatoren på sendingen til det internasjonale bryteforbundet.

Maktdemonstrasjonen fortsatte i den neste omgangen. Bullen dominerte Akobija fullstendig på bakken. Ukraineren hadde lite å svare med på Bullens offensive register.

Dermed vant Bullen EM-finalen på solid vis 6–1. 23-åringen feiret med å løpe rundt med det norske flagget over skuldrene.

– Det var en tøff finale. Det var en motstander som vet hva jeg gjør, og som hadde studert meg. Jeg er veldig fornøyd med at jeg beholdt roen, sier Bullen.

Det er Norges andre gull i årets europamesterskap. Morten Thoresen gikk onsdag til topps i 67-kilosklassen.

PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

– Fantastisk

Sportssjefen i det norske bryteforbundet var i ekstase etter seieren. Han kan nå se tilbake på et svært suksessfylt mesterskap sett med norske øyne.

– Det var fantastisk. Grace har vært fokusert og på hugget i hele EM. Hun avslutter det på en perfekt måte, sier Jacob Haug.

I tillegg til de to gullene tok Iselin Solheim bronse i mesterskapet. En slik lagprestasjon gleder sportssjefen.

– Det gir selvtillit på at det man jobber med fungerer, sier han.

PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Andre EM-gull

Bullen har av tidligere ett EM-gull etter at hun i 2017 gikk helt til topps i serbiske Novi Sad. I 2016 tok 23-åringen sølv.

Bullen regnes som et av Norges store OL-håp til sommeren. Hun har tidligere uttalt at hun har et mål om å ta gull under De olympiske lekene i Japan.

– Det er fortsatt bare februar. OL-kvalifiseringen kommer. Flere stevner og treninger venter for å bli enda bedre, sier Bullen.

Fredrikstad-bryteren har vunnet gull i ungdoms-OL. I 2018 vant hun også gull i U23-VM da hun slo kineseren Rong Ningning i finalen