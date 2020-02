Ny tennisbragd av Casper Ruud – klar for finale

Ruud, rangert som nummer 38 i verden, hadde møtt den spanske 32-åringen fire ganger tidligere og tapt hver gang.

Han hadde aldri tatt sett fra ham i en hovedturnering, men fredag viste han både mental styrke og godt spill på vei mot seier 7–6 (7-5), 6–2 på rødgrusen i Chiles hovedstad.

– Jeg føler meg bra. Denne turneringen er den siste på denne turneen. Jeg elsker å komme hit. Det er et spesielt sted for meg. Det har vært en solid tur, og jeg gleder meg til finalen, sa Ruud før han slo over på spansk.

Han har både spansk trener og bor i Mallorca, så da han fikk liret av seg noen setninger på spansk ble det godt mottatt av tilskuerne i Chile.

– Bra jobbet mentalt

Christian Ruud, far og trener, lot seg imponere av måten sønnen tok det første settet.

– Det er bra jobbet mentalt av Casper. Det er jevne baller, begge blir frustrert over dommeravgjørelser rundt viktige poeng, men det er små marginer. Akkurat det er en del av spillet, men Casper nullstiller bra og når det går frem og tilbake i tiebreaket setter han en kanonforehand på stillingen 5–5. Det var deilig, sa Christian Ruud til oss.

– I det andre settet klarte Casper å øke nivået, setter forehands og det så ut som Ramos-Viñolas mister troen på det mot slutten, fortsatte han.

Motstanderen Albert Ramos-Viñolas var så sent som 2017 rangert som nummer 17 i verden. I dag er han nummer 45. Ruud har møtt ham tidligere, men ikke slått ham før nå.

– Han er en rutinert og god grusspiller. Han er en god tennisspiller med masse erfaring. Men det tar tid å slå slike spillere. Casper tar små steg, og det er ikke bare for en 18–19-åring å slå en rutinert spiller som det. Men han har vært nærme noen kamper, men det er gøy å se hvordan han håndterer det, sa Christian Ruud.

Lavere rangert motstander

Søndag spiller Casper Ruud finale i ATP 250-turneringen mot enten den brasilianske wildcardspilleren Thiago Seyboth Wild eller den argentinske kvalifiseringsspilleren Renzo Olivo. Begge er utenfor topp 100 på verdensrankingen.

– Det blir tøft. På papiret tenker vi i Norge at det er klart han skal vinne siden han er bedre rangert, men Olivo er tidligere topp 100-spiller og er ingen dårlig spiller. Wild er veldig lovende og kan godt bli den neste topp ti-spilleren. Det er ikke sånn at fordi han er lavere rangert at det er en lett motstander. Begge gutta er gode, men jeg tror ikke Casper bryr seg så mye om rankingen. Han har bare fokus på å bli klar til finalen, forklarte Christian Ruud, før den andre semifinalen var ferdigspilt.

I første sett mellom Ruud og hans spanske motstander holdt spillerne serven seks ganger hver inntil settet måtte avgjøres i tiebreak, men det var Ruud som kom til muligheter i motstanderens serve.

På 2–2 hadde nordmannen to bruddballer, mens han på 5–4 skaffet seg tre settballer. Ramos-Viñolas avverget alle, men selv kom ikke den spanske veteranen til en eneste bruddball i Ruuds serve.

Klaget

32-åringen halte i land servegamet til 5-5, men først etter litt misstemning. Først klaget Ramos-Viñolas til dommerne på en ball han mente Ruud slo ut, selv om han spilte videre inntil nordmannen vant poenget med et rent vinnerslag. Han gestikulerte veldig og slo seg høyst motvillig til ro med at dommerne ikke kan studere merker i sanden når spillet har gått videre.

Noen minutter senere var det Ruuds tur til å klage da han mente dommeren mistolket merket på en ball Ramos-Viñolas etter hans oppfatning hadde slått ut.

– Nå har dere gjort to feil, sa han syrlig.

Imponerende

I tiebreak ledet Ruud 5-3, men motstanderen utlignet. Så skaffet Ruud seg settball ved å vinne et veldig viktig poeng i motstanderens serve. Deretter servet han hjem settet til 7–5 etter en time og 12 minutter.

I 2. sett holdt spillerne serven til 2-2, men så skaffet Ruud seg to bruddballer på 40–15 og omsatte det i semifinalens første servebrudd.

Ramos-Viñolas gjorde et godt forsøk på å bryte tilbake umiddelbart, og Ruud måtte ta frem sitt beste for å hale i land games til ledelse 4–2. Men da han først greide det, brøt han igjen og servet deretter hjem kampen blankt.

Ruud hadde ikke en eneste bruddball mot seg i hele kampen og revansjerte sine tidligere tap mot Ramos-Viñolas, som var tredjeseedet i turneringen. 2.-seedede Casper Ruud blir stor favoritt i søndagens finale.