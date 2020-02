Norske stjerner frykter ikke koronasmitte: Dropper treningsleir av én grunn

– Jeg skulle til å hive bagen på bagasjebåndet, sier Kåre Mol.

Han er både landslagstrener og far til Anders Mol. Etter planen skulle landslagsutøverne reise til Tenerife på søndag, men ble da «sandfast» etter sandstormen på øya.

Tirsdag kom nyheten om at en hotellgjest har testet positivt for koronaviruset, og dermed ble tusen personer satt i karantene på øya. Nå tar Mol og Christian Sørum ingen sjanser. De velger å droppe treningsleiren.

– Vi så nyheten om koronaviruset på et hotell der i dag. Så da konfererte vi med det medisinske og besluttet å ikke reise, forteller treneren.

Tenerife skulle egentlig være et mellomstopp, før laget reiser til Doha for en turnering om halvannen uke. Kåre Mol er klar på at det ikke var frykten for å bli smittet som gjorde at de droppet å reise.

– Vi er ikke redd for smitte, men det at de kommer til å sette folk i Tenerife i karantene. I Doha har de vært veldig strenge regler for innreise av personer som har vært i smitteområder, sier han.

– Det er stor sjanse for at vi ville blitt satt i karantene. Det er krise for idrettsutøvere. Da får du ikke være i fysisk aktivitet og blir satt i et såkalt isolat, legger han til.

Landslagsutøver sendes hjem

Christian Sørum hadde tenkt til å reise fra Oslo til Tenerife tirsdag. Anders Mol skulle avvente reisen på grunn av noen tester på Olympiatoppen.

Verre er det for Mathias Berntsen. Han dro ned allerede søndag, og er nå blitt bedt om å komme seg hjem fortest mulig.

– Jeg har bare tenkt at de kommer ned om et par dager, så jeg har vært alene ganske lenge. Nå reiser jeg hjem med et fly i morgen, sier landslagsutøveren.

Han forteller at han oppholder seg i en utleieleilighet omtrent fire kilometer fra hotellet der koronaviruset ble påvist. Han er ikke nevneverdig bekymret.

– Jeg har tatt alle forholdsregler med hygiene og er ikke redd for det. Det er bare viktig å være nøye på ting. For å være på den sikre siden, så reiser jeg hjem, poengterer han.

Kvinnelandslaget i sandvolleyball er også på øya, men har ingen planer om å dra hjem med det første. Det kommer av at de ikke skal ut i en turnering med det første, så konsekvensen av å havne i karantene er ikke like stor som for herrene.

Warholm på Tenerife

Friidrettsutøveren Karsten Warholm og treneren Leif Olav Alnes har også oppholdt seg på øya den siste tiden.

VG skrev mandag at duoen planla å reise hjem tirsdag. De hadde vært «sandfast» en stund.

– Skal hjem i morgen, så da får vi se. Men vi er sandblåst, skrev Norges dobbelte verdensmester på 400 meter hekk i en SMS til avisen.

Til helgen skal Warholm løpe under sitt eget stevne på hjemmebane i Ulsteinvik. Det er foreløpig usikkert om de har reist hjem tirsdag.

Vi har ikke lykkes i å få en kommentar fra Warholm eller Alnes.