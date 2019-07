SAINT-ÉTIENNE: – Etter Tour de France er du helt ferdig, du har lagt ned vanvittig med arbeid, og da var min erfaring at det var viktig å slippe seg ned og restituere, for så å bygge seg opp igjen. Han har to måneder på seg, så det bør gå, sier Thor Hushovd, verdensmester fra Australia i 2010, til Aftenbladet.

Vårklassikerne, Tour de France og VM. Det var og er Kristoffs tre hovedmål denne sesongen.