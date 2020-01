Trøndereid stjernehest øyner seier i «travsportens Champions League-finale»

– Dette er Champions League-finalen i travsporten, sier eier Kolbjørn Selmer.

Looking Superb ble ropt inn av Selmer-kompis Jomar Blekkan på Klasseløpsauksjonen i 2014 for 380 000 kroner. Med fasit i hånd var den såkalte «auksjonsdyrkingen» en billig hest.

Han har vunnet 17 av 69 løp og tjent 6,2 millioner kroner. Og mer venter. 7-åringen er «Made in Norway», helt og fullt:

Han var føll på Sem utenfor Tønsberg, hadde oppveksten i Trondheim og ble stjernetraver i Paris. Der har den franske travlegenden Jean-Michel Bazire ansvaret. Sistnevnte har tre starthester i Prix d’Amérique.

– Dette har vært en eventyrhistorie. Looking Superb hadde et godt grunnlag fra Norge. Og etter at han kom til Paris, har en drøm gått i oppfyllelse. Oppkjøringen til Prix d’Amérique har vært optimal, sier Selmer, ifølge Equus.

Selmer beskriver feltet søndag som steintøft med mange vinnerkandidater.

– Vi er glade for å være med. Resultatet får være en bonus. Det vil jeg bli trodd på, sier Selmer med ettertrykk.

Søndag er han ringside på mektige Vincennes sammen med kona Ann Kristin og en vennegjeng på 15 stykker. De har selskap av flere hundre norske supportere som skal heie Looking Superb fram på den svarte koksgrusen.

– Står du på startstreken, kan du bli sist. Men du kan jo også vinne, oppsummerer Kolbjørn Selmer foran løpet som har fire millioner norske kroner i førstepremie.