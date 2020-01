Norge-Kroatia 28–29 (etter fire ekstraomganger)

STOCKHOLM: Hvor dramatisk kan idrett bli? Hvor mye kreves det for å ta seg til tidenes første EM-finale i håndball?

Søndag kveld holdt det ikke med to intensive halvtimer. To ekstraomganger var ikke nok. Det måtte fire til for å skille Norge og Kroatia.

Like før slutt sendte Gøran Johannessen avgårde et skudd som traff den kroatiske stolpen. Kroatene rakk et angrep, og med to skunder igen satte Zeljko Musa nådestøtet i den norske finaledrømmen.

– Vi er ekstremt skuffa. Det var drømmen vår å vinne dette mesterskapet. Nå er den knust. Vi hadde fortjent bedre, sa kaptein Kristian Bjørnsen i pressesonen etter kampen.

Da den siste ekstraomgangen startet, dundret discorytmene ut av høyttalerne i Tele2 Arena.

Skjebnesymfonien hadde passet bedre. Det sto så mye på spill, og der og da så det helt umulig ut å skille de to lagene.

Da hadde de fulgt hverandre jevnt gjennom 80 minutter. Det var Kroatia som stort sett ledet, men om noen kom foran slo stort sett alltid den andre tilbake.

Norge ledet med ett mål da det var to sekunder igjen av den andre ekstraomgangen. Dommeren pekte imidlertid på straffemerket, og fra syv meter var Domagoj Duvnjak sikker.

I den fjerde og siste ekstraomgangen var det kanskje nervene som tok overhånd. Det ble iallfall bom, bom og bom for begge lag.

Musa fikk score etter at Johannessen satte ballen i stolpen i siste norske angrep.

– Jeg har et skudd ti sekunder før slutt. Jeg står på at det er en riktig mulighet å skyte, men så går den i stanga og ut i stedet for i stanga og inn. Så får de en marginal kontring. Sånn er det, sa Johannessen på TV3.

– Det er det som kommer til å stå igjen slik jeg husker kampen. Jeg er kjempeskuffet, fortsatte han.

Norge-trener Christian Berge klandrer ikke Johannessen.

– Det er bare marginer. Jeg synes synd på gutta. Vi har jobbet hardt for dette. Det som er verst er at vi har vært gjennom fire ekstraomganger, og skal ha bronsekamp i morgen. Vi får se hvordan det slår ut, sa en svært skuffet Berge på TV3 etter kampen.

– Det blir tungt å komme seg opp fra denne. Det er så nære. Men vi skal gjøre vårt absolutt ytterste for å ta bronsen, la han til.

To straffebom

Forlengelsen på 2x5 minutter kom etter at den andre ordinære omgangen også ble avgjort på det aller mest dramatiske vis.

Det sto 57.42 på klokken. Magnus Jøndal gikk frem til straffemerket og kunne utligne til 23–23. Tre minutter tidligere hadde lagets store stjerne, Sander Sagosen, stått akkurat samme sted. Han bommet.

Nå var det kantspilleren som hadde fått det store ansvaret, men heller ikke han vant duellen med den kroatiske målvakten.

De hvitkledde fikk muligheten til å avgjøre semifinalen, men Domagoj Duvnjak bommet. Jøndal fikk sin revansje og utlignet. Problemet var at det var et halvt minutt igjen av kampen. Kroatene tok timeout, og da de fikk muligheten gikk avslutningen i den norske blokken. Dermed ble det ekstraomganger.

– Vi kommer ikke til de gode avslutningene. Det er litt fordi vi er redde, men også fordi det blir et hakkete angrepsspill, evaluerte Berge.

Alltid i semifinaler

Kroatia er et mindre land enn Norge. I areal er Norge nesten syv ganger større, og på de kvadratmeterne bor det nesten 1,3 millioner flere her oppe mot nord.

Når det kommer til balltradisjoner er de imidlertid på et helt annet nivå på Balkan.

Dette var 19. gang kroatene var i en internasjonal semifinale. De har to OL- og ett VM-gull, i tillegg til ti sølv- eller bronsemedaljer fra EM, VM og OL. Alt har skjedd i løpet av 26 år.

Mens Norge er en maktfaktor på kvinnesiden, er det først de siste årene de har markert seg blant mennene. Dette var den fjerde semifinalen på fem år, noe som så langt har resultert i VM-sølv i 2017 og 2019.

To tapte finaler har imidlertid gjort at spillerne selv nå har snakket høyt om at det er på tide med et gull.

Neste mulighet blir forhåpentlig i Tokyo-OL til sommeren.

JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

Pangstarten som uteble

Det norske laget hadde gjort det til en vane å ryste motstanderen fra start så langt i EM. Det ville ikke kroatene være med på. Lagene fulgte hverandre til 5-5, og da var det de hvitkledde som klarte å etablere en tomålsledelse for første gang.

Kroatene hadde på forhånd snakket om hvor viktig det var å ta ut Sander Sagosen. Det ble tidlig klart hvor avhengige de rødkledde er av sin største stjerne. Han scoret fire av de seks første målene, og var involvert i det meste.

Motstanderen var villige til å ta de fleste virkemidler i bruk. Etter 14 minutter tok Marko Mamic livtak på trønderen, som deiset i bakken. Mamic fikk to minutter på benken, men kroatene mente at den norske stjernen overspilte.

Bakover slet målvakt Torbjørn Bergerud med å komme i gang. Det første kvarteret reddet han bare ett av åtte skudd. Kroatene briljerte, som da Igor Karacic spilte ballen bak egen rygg inn til Mamic, som scoret til 8–6.

Raske overganger er en viktig del av det norske spillet, men i stedet var det Zlatko Horvat som kontret inn 9–6 og kveldens første tremålsledelse. Da Magnus Gullerud reduserte til 7-9, var det nesten syv minutter siden forrige norske scoring.

JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

Stang, stang, bom

Norge hadde dessuten ikke marginene med seg. Etter 25 minutter var de i undertall og lå under med to. Først bommet Gullerud etter å ha skutt i begge stengene. Like etterpå var to av stolpene også det eneste Eivind Tangen traff.

Da Maric attpåtil avsluttet omgangen med å økte til 12–10 to sekunder før pause, lå Norge under til pause for bare andre gang i mesterskapet.

– Det er en gjenganger at Norge ikke scorer nok mål i store kamper, sa Ole Erevik i TV 3-studio i pausen.

JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

Kunne ledet med to, men bommet

Norge så ut til å få en blytung start på den andre omgangen. Tekniske feil av Christian O’Sullivan og Sander Sagosen skapte problemer, men da kroatene kunne kontre inn til 16–12, hentet Bergerud frem en livsviktig redning.

Han fikk også se lagkamerater score de tre neste målene i kampen. Eivind Tangen startet med tre scoringer. Da Sander Sagosen fikk muligheten fra straffemerket 12 minutter ut i omgangen, ga han Norge 17–16 og ledelsen for første gang siden 4–3.

Den varte bare i ett minutt, for kroatene både utlignet og tok ledelsen tilbake.

Bergerud fortsatte imidlertid med å gjøre viktige redninger, og selv om lagkameratene slet mer fremover på banen, så klarte de imidlertid å kjempe seg til en ledelse igjen.

Da det sto 24.27 på klokken, gikk Sagosen frem til straffemerket og hadde muligheten til å gi Norge en tomålsledelse for første gang i semifinalen. Han traff imidlertid bare skulderen til den kroatiske målvakten.

Like etter skjedde altså det samme med Jøndal. Kampen gikk til ekstraomganger.

I slutten av den andre kontret Kristian Bjørnsen inn 26–25 etter at en kroatisk pasning var snappet, så kom den allerede omtalte utligningen.

I den tredje og den fjerde fulgte lagene hverandre helt til det var to sekunder igjen. Da var Kroatia best. Dermed er det de som spiller om gull søndag. Norge spiller om bronse lørdag.