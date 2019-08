Fra før er som kjent at Katrine Lunde ute til minst april etter korsbåndskaden fra bronsefinalen i Champions League. I tillegg er det nå klart at Henny Reistad mister håndball-VM i desember etter å ha vært operert for prolaps i ryggen sist mandag.

– Forskjellen på et Vipers med og uten Henny Reistad og Katrine Lunde er ganske stor. Uten Hennys talent og Katrines erfaring kan det fort bli litt tøffere for Vipers i Champions League, sier Karoline Dyhre Breivang, håndballekspert i Viasat.