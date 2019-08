Det ble dermed en nedtur resultatmessig sammenlignet med 32–26-seieren over Silkeborg mandag.

– Men Odense er et klart bedre lag enn Silkeborg, og slik sett var ikke dette en svakere kamp av oss. Periodevis spilte vi bra, men vi må henge litt bedre sammen. Vi jobber fortsatt med å spille inn nye spillere og lage nye konstellasjoner, og det at vi tapte betyr at vi ikke er helt der vi ønsker ennå, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.