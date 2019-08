Skarstein ble utfordret: Nå gjør hun noe få andre tør

OLYMPIATOPPEN. Skarstein og de andre på rolandslaget gjør siste finpuss før VM i Linz senere i august.

På Olympiatoppen torsdag var alle samlet før avreise om kort tid til mesterskapet som også er kvalifisering til OL og Paralympics.

Skarstein og Kjetil Borch er regjerende verdensmestre, på jakt etter nye triumfer. De er godt forberedt, og Skarstein bruker samme holdning til idretten som hun gjør ellers i livet:

– Alt er mulig.

Noen blir skremt

Hun er fast bestemt på å øve opp ferdigheter der hun kan bli bedre. Som å kjøre forlengs nedover i trapper.

Det er sjelden at rullestolbrukere behersker en slik teknikk, eller tør å ta trappene på to hjul med ansiktet vendt nedover.

– De fleste er redd for at de kommer til å skade seg igjen. Å kjøre baklengs, ved å holde seg i et rekkverk, gjøres mer kontrollert, sier Skarstein.

Fakta: Birgit Skarstein Født: 10. februar 1989 Kommer fra: Levanger Bosatt: Oslo Sivilstand: Samboer Klubb: Frol IL, Christiania Roklub Meritter: VM-gull roing 2014, 2017 og 2018, VM-sølv roing 2013, VM-bronse roing 2015. VM-sølv langrenn 2017, tre VM-bronser (2017 og 2019). Vant Egebergs Ærespris (2019) fordi hun har sterke resultater I begge idretter og står for gode verdier.

Vidar Ruud, NTB scanpix

Hun har i alle år siden hun ble rullestolbruker gjort nettopp det, tatt seg baklengs ned trappene mot underetasjen og treningssenteret ved Olympiatoppen.

Det høres når hun raser ned trinnene i stor fart. Noen blir skremt og tror at ferden er helt ukontrollert og vil ende forferdelig.

– Plattformheisen går altfor sent, sier hun.

FÅTT MED DEG DENNE? Dette er Skarsteins dilemma

Fikk aha

I sommer opplevde trønderen at det er flere måter å forsere en trapp på, også forlengs. Er det noe 30-åringen har som mål her i livet, er det å beherske ulike elementer på land og i vannet.

– Jeg visste ikke at det gikk an før jeg så Thomas Andersen sette utfor forlengs, sier hun og sikter til 27-åringen fra Kongsberg som selv endte med brukket rygg etter en sykkelulykke for syv år siden.

Da de møttes på denne utgaven av Camp Spinal for ryggmargsskadede på Olympiatoppen, var han instruktør. Skarstein sitter i styret til Sunnaasstiftelsen, som arrangerer slike camper.

Der deltok mennesker i alle aldre som er blitt skadet, og som derfor trenger å møte andre med de samme utfordringene.

Vidar Ruud, NTB scanpix

Gjorde inntrykk via TV

Skarstein fikk høre at hun på sin side hadde inspirert Andersen, da han var nyskadet.

– Jeg tenkte at hvis hun kan, så kan jeg, sier Andersen.

Han forteller at han fire måneder etter ulykken i 2012 fikk se programmet Ingen grenser i januar 2013, som Lars Monsen hadde på TV 2. Der deltok Skarstein. For Andersen viste hun vei og hva som var mulig.

Unggutten skulle senere vise seg å bli hennes gode hjelper og veileder i trappeteknikk med rullestol.

– Det gjelder å finne balansen og lene seg bakover, sier han.

Sunnaasstiftelsen

For henne ga det en ekstra god følelse å klare dette også, og selvtilliten har hun med seg til VM i Linz der gullet skal forsvares.