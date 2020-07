Idrettstopp tror koronaviruset kan stoppe Beijing-OL i 2022

Skulle neste års Tokyo-OL ikke kunne gjennomføres som følge av koronapandemien, tror IOC-medlem Dick Pound også vinterlekene i Beijing henger i en tynn tråd.

Dick Pound er spent på om de olympiske lekene i Tokyo og Beijing kan gjennomføres. Kerstin Joensson / AP / NTB scanpix

Beijing-OL skal etter planen gå i februar 2022. Det er drøye halvåret etter sommer-OL i Tokyo, som opprinnelig skulle gå av stabelen denne sommeren, men ble utsatt et år som følge av virussituasjonen.

– Om man ser bort fra de politiske aspektene, og korona fortsatt er et problem i juli og august neste år, er det vanskelig å tro at det ikke vil påvirke et OL i samme område fem måneder senere, sier Pound til Reuters.

Han er et av de mest erfarne medlemmene i Den internasjonale olympiske komité (IOC).

Både IOC og Tokyo-arrangørene er fast bestemte på å gjennomføre neste års OL, på tross av at japanske smitteverneksperter anser risikoen for økt smittespredning som stor.

Canadiske Pound er advokat av yrke, har tidligere vært visepresident i IOC og ledet Verdens antidopingbyrå (Wada). Han tror også en rekke politiske hendelser kan påvirke lekene i den kinesiske hovedstaden – der det mest fremtredende eksempelet er den betente relasjonen mellom USA og Kina.

– Om man er konspirasjonsteoretiker kan man si at Verdens helseorganisasjon, som USA forlot, kanskje kan påvirkes av Kina og si at det vil være farlig å slippe inn en amerikaner i Kina ettersom USA har flest koronadødsfall i hele verden, sier Pound.

Sommer-OL i Tokyo er planlagt å gå fra 23. juli til 8. august neste sommer, mens vinterlekene i Beijing etter planen går fra 4. til 22. februar 2022.