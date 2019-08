Psykolog om verdens beste: – De har tatt et oppgjør med at man må ha spisse albuer for å lykkes

Det skjer i Oslo fra onsdag til søndag. Paret som er ranket som verdens beste i sandvolleyball, skal ikke spille med hverandre. De velger å løfte noen unggutter med seg på vei opp.

Mol er på lag med Nils Ringøen (18), mens Christian Sørum skal spille med Markus Mol (17) i denne turneringen med én stjerne i verdensserien.

– Vi må jo teste ut flere Mol slik at de kan byttes ut, fleiper Sørum.

Den faste duoen har gjennomført nok en sesong over all forventning. De er unge og setter de etablerte på plass. Seier i seks verdensserieturneringer og EM-gull forteller om det. Men hva er nøkkelen til at de ikke har stagnert?

Christian Charisius /DPA, NTB scanpix

Kan aldri kalle seg best

– Deres varemerke er ydmykheten, og den kommer de langt med, mener idrettspsykolog Henrik Herrebrøden om Anders Mol og Christian Sørum.

Som tidligere elitespiller i volleyball, også med serie- og NM-gull innendørs, følger han ekstra godt med på de to som leder verdensserien.

Og det Herrebrøden ser som deres konkurransefortrinn, er at de er frempå, men likevel ydmyke.

Fakta: Oslo Open i sandvolleyball Hvor? Foregår på Jernbanetorget i Oslo Når? 27. august til 1. september Antall nasjoner: 17 Premiepenger: 5000 Euro Antall lag: 32 Sitteplasser: 500 Promotor: Vegard Høidalen Lokal arrangør: Oslo sandvolleyballklubb

– De har tatt et oppgjør med at man må ha spisse albuer for å lykkes. Det er nøkkelen til at de ikke har stagnert, sier 31-åringen, som i år har gitt ut boken: Ti idrettsutøvere som søkte hjelp – og fikk det.

Han har jobbet med flere utøvere på landslagsnivå, og forteller at det er fort gjort å bli mett på suksess. Det kan føre til tilbakegang.

I boken gir Herrebrøden sine råd for at dette skal unngås. Mol og Sørum er blant toppidrettsutøverne som har bidratt med sine erfaringer. Duoen forteller at de er obs på farene ved at de har lykkes så bra, og dermed kanskje slutter å jage utvikling. De sier til og med at man aldri kan kalle seg best. Nye utfordringer venter rundt hvert hjørne.

Fakta: Huskeliste for å bevare ydmykhet * Skill mellom person og prestasjon. Gode prestasjoner gjør deg ikke til en bedre person. * Nyttig å reflektere over «Hva førte meg egentlig til fremgang?» Som regel er det hard jobbing, hjelp fra andre og noen tilfeldigheter. * Eksperimenter med nye ting. Våg å være litt unormal. Nøkkel til stabilitet i utvikling og prestasjoner kan ironisk nok være å oppføre seg ustabilt. Kilde: Idrettspsykolog Henrik Herrebrøden

Fremgang er ikke bare-bare

– Det at de håndterer suksessen på en slik god måte, er imponerende. Etter gullsesongen i fjor har de brutt rekorder og vunnet titler. Jeg har møtt flere utøvere som har slitt med å opprettholde gode resultater. Det er noe av det vanskeligste, men disse to har maktet det. Idrettsutøvere som har oppnådd fremgang tidlig, i ung alder, kan bli fristet til å ta det litt mer rolig og slakke av på kvaliteten, hevder idrettspsykologen.

Ingar Næss, StudioF2

Tar ingenting for gitt

Christian Sørum mener at dette med ydmykhet ikke er noe hokus pokus for dem.

– Vi er sånn som personer, det er måten vi er blitt oppdratt på. Det å være god i volleyball betyr ikke at du er noe mer verdt enn andre mennesker. Vi synes det er hyggelig at folk følger med oss, og vi tar ingenting for gitt. Vi vet hvor vi kommer fra.

23-åringen forteller at han i hverdagen ikke tenker på at de er så gode. Det eneste han merker er litt ekstra oppmerksomhet.

– Idrett er ferskvare. Det vi gjorde i forrige uke, har ikke noe å si for fremtiden.