Tour de France direkte: Boasson Hagen slapp bruddet

Følg den 6. etappen i verdens største sykkelritt her.

Dagens kuperte etappe på 191 kilometer går mellom Le Teil og Mont Aigoual. Rytterne kjører på paddeflate veier helt frem til det gjenstår 35 kilometer. I avslutningen skal de klatre og gå i mål på 1560 meter over havet. Her kan det bli trøbbel for en sammenlagtfavoritt eller to.

Målgang er ventet å skje en gang mellom 16.45 og 17.15.

Slik er løypeprofilen:

Følg utviklingen her:

Topp tre i sammendraget Adam Yates Primoz Roglic + 3 Tadej Pogacar + 7

Topp ti Aleksej Lutsenko Jesús Herrada + 55 Greg Van Avermaet + 2.15 Neilson Powless + 2.17 Julian Alaphilippe + 2.52 Bauke Mollema + 2.53 Michal Kwiatkowski s.t. Egan Bernal s.t. Richard Carapaz s.t. Adam Yates s.t.

Alaphilippe nummer fem Får kanskje ett sekund ned til feltet.

Van Avermaet nummer tre Belgieren har en liten spurt og sikrer seg tredjeplassen. Powless blir nummer fire.

Herrada i mål Han blir nummer to, 56 sekunder bak.

Seier til Aleksej Lutsenko Astana-rytteren vinner sin første etappe i Tour de France!

Én kilometer igjen for Lutsenko Lutsenko har kjørt strålende oppover i dag og er på vei til en fullt fortjent etappeseier. Utvilsomt den sterkeste i bruddet i dag.

Powless og Van Avermaet ser ut til å holde unna for feltet De har halvannet minutt ned til feltet.

Nei, nå er det oppe i 38 sekunder Dette går veien for Lutsenko.

Herrada tar litt innpå Er 29 sekunder bak nå. Kan han komme tilbake?

Pogacar kommer seg faktisk veldig raskt opp igjen Sloveneren er allerede tilbake på halen av feltet.

Problemer for Pogacar! Tekniske problemer! Han har hjelp av en lagkamerat, men kritisk dette for mannen i ungdomstrøyen.

Mitchelton-Scott kjører i feltet nå Mikel Nieve setter fart.

Roche hentet Det ble ingen etappeseier til Roche i dag heller.

Lutsenko har økt utfor Lutsenko har startet på stigningen opp til Mont Aigoual. Han er nå 37 sekunder foran. Dette går mot seier for Astana-rytteren.

Aru hentet inn Like over toppen blir Fabio Aru hentet inn igjen av feltet. Lutsenko leder med 3.15, ni kilometer igjen.

Lutsenko over toppen Dermed får han åtte bonussekunder og ti klatrepoeng. Han er 27 sekunder foran Herrada. Nå går det utfor/i lett terreng de neste fem kilometerne, før det stiger med fire prosent i snitt de siste 8,3 kilometerne.

Aru taper tid Han er nå 35 sekunder foran feltet.

Van Avermaet og Powless minuttet bak Dette står utvilsomt mellom Lutsenko og Herrada. Lutsenko er rundt 20 sekunder foran Herrada.

Tre kilometer til toppen Dette ser ut til å stå mellom Herrada og Lutsenko. Fra toppen er det rundt 13 kilometer til mål.