Tour de France direkte: Boasson Hagen med i bruddet

Følg den 6. etappen i verdens største sykkelritt her.

Christophe Ena / AP

Dagens kuperte etappe på 191 kilometer går mellom Le Teil og Mont Aigoual. Rytterne kjører på paddeflate veier helt frem til det gjenstår 35 kilometer. I avslutningen skal de klatre og gå i mål på 1560 meter over havet. Her kan det bli trøbbel for en sammenlagtfavoritt eller to.

Målgang er ventet å skje en gang mellom 16.45 og 17.15.

Slik er løypeprofilen:

ASO

Følg utviklingen her:

Mitchelton-Scott setter opp farten Virker som de er interessert i å holde et noenlunde jevnt tempo. Forspranget vokser fremdeles og er nå oppe i 3.40.

Tissepause i feltet Da kommer forspranget til å øke ytterligere. Sjansene for bruddet begynner å se bra ut, men vi får se hvor lang tid de får før et lag virkelig begynner å kontrollere dette.

Van Avermaet best plassert i sammendraget Greg Van Avermaet er 3.17 bak før dagens etappe. Lutsenko (5.50), Herrada (6.13) og Roche (7.45) er også på skuddhold til den gule trøyen om bruddet får gå inn. Boasson Hagen er over halvtimen bak og har nok ikke mulighet til å ta over ledertrøyen.

170 kilometer igjen De har gått raskt på de første 21 kilometerne! Bruddet har halvannet minutt ned til feltet nå.

Bruddet Marco Bertorello / AFP Powless i front. Boasson Hagen like bak Van Avermaet (CCC).

Forspranget vokser Bruddet har 35 sekunder ned til feltet nå, hvor det fremdeles går ganske rolig.

Nå klumper det seg i feltet Farten går ned og da tyder mye på at de åtte får gå!

En Lotto-rytter prøver å støte seg opp Det er muligens Thomas De Gendt. Han blir markert av CCC, så vanskelig å komme seg av gårde.

B&B Hotels som jager i feltet Det franske laget har ikke fått med noen i bruddet.

Feltet lar de ikke gå De har bare tolv sekunder ned til feltet.

Bora-rytteren Er Daniel Oss. De åtte i frontgruppa er altså: Edvald Boasson Hagen (NTT), Rémi Cavagna (Deceuninck - Quick-Step), Neilson Powless (EF Pro Cycling), Greg Van Avermaet (CCC), Daniel Oss (Bora-Hansgrohe), Jesús Herrada (Cofidis), Nicolas Roche (Sunweb) og Aleksej Lutsenko (Astana). Kruttsterkt brudd dette!

15 sekunder Nå er det ganske mange lag representert, så mulig at de får gå.

Små luker De er over toppen av denne lille bakken nå. Bora og Astana har en rytter hver på vei opp. Ser ut som Lutsenko fra Astana.

Edvald i brudd! NTT-rytteren er Edvald Boasson Hagen. Sterkt kjørt av nordmannen. EF-rytteren er Neilson Powless.

EF får en rytter opp NTT Pro Cycling sender også en rytter etter.

Cavagna trøkker på Det går såpass fort at Roche og Herrada har nok med å henge på. Franskmannen har ekstremt trøkk i pedalene og har vist seg som en utrolig god bruddrytter.

Jesús Herrada også oppe Rimelig sterkt dette bruddet! Kun fire mann, men dette er fire mann med mye kjørestyrke. Flere prøver å komme seg opp.

Cavagna og Van Avermaet går etter De er oppe hos Roche nå.

Roche går til Nicolas Roche (Sunweb) tråkket til i en liten motbakke. Ligger 20 meter foran feltet, hvor flere prøver å støte seg opp.

Samlet igjen Ingen som har fått en skikkelig luke enda.