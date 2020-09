Narve Gilje Nordås: – Brøt magisk grense, men sikter enda høyere

Sandnes-løperen Narve Gilje Nordås fortsetter å imponere. Under et stevne på Bislett i kveld vant han 1500 meter og senket sin personlige rekord til 3.39,15.

9 minutter siden

Narve Gilje Nordås har satt personlig rekord på alle banedistanser denne sesongen, og den trenden har han ikke tenkt å snu enda. Selv om det ikke er så mange baneløp å velge mellom her til lands.

I kveld var han i ilden på et nasjonalt stevne på Bislett, og der gikk han like godt til topps og senket sin fire uker gamle personlige rekord med over to sekunder på distansen. Han var helt klart den sterkeste på den siste runden og spurtet inn til 3.39,15 som vinnertid.