Tour de France direkte: Blir det angrep på favorittene?

Velkommen

Hei og velkommen til livedekningen av den fjerde etappen i årets Tour de France. Etappen er 160,5 kilometer lang og starter i gårsdagens målby, Sisteron. Etappen avsluttes opp til skistedet Oricères-Merlette. Dermed har vi faktisk den første fjellavslutningen allerede på den fjerde etappen i årets Tour. Arrangøren har kategorisert den siste stigningen som en førstekategori, med 7,1 kilometer à 6,7 prosent. Det stiger riktignok før det også, slik at man også kan si at bakken er ti kilometer lang med snaut seks prosent i snitt. En dag for klatrerne uansett, men jeg blir overrasket om det blir store avstander i dag.