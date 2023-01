Hylles etter marerittstarten

VAL DI FIEMME (Aftenposten): For under to måneder siden fryktet Sindre Bjørnestad Skar at sesongen skulle stikke fra ham. Nå imponerer han i Tour de Ski.

Sindre Bjørnestad Skar er i form om dagen.

05.01.2023 20:00

Det var ingen tårer, men man kunne se at det betydde litt for Sindre Bjørnestad Skar, der han tuslet gjennom intervjuområdet i Oberstdorf.

Annenplassen hans på onsdagens 20 kilometer var hans andre topp tre-resultat i denne sesongens Tour de Ski.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn