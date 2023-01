Halvor Egner Granerud er Arsenal-supporter: – Jeg elsker Ødegaard

BISCHOFSHOFEN (VG) Halvor Egner Granerud (26) har tatt en av hoppsportens mest prestisjerike triumfer. Men han er mer imponert over Martin Ødegaard (24).

Martin Ødegaard og Halvor Egner Granerud gjør det veldig bra på sine arenaer. Hoppukevinneren er imponert over Arsenal-kapteinen.

09.01.2023 10:01 Oppdatert 09.01.2023 10:27

Etter en lang intervjurunde på sletta i Bischofshofen er Granerud fornøyd med at VG stiller et helt annerledes spørsmål enn alle andre medier. For hva er mer naturlig å spørre en Arsenal-supporter i disse dager:

– Hva tenker du om Arsenal og den store ledelsen på Premier League-tabellen?

Hoppuke-lederen stråler.

– Åhhh, det er helt nydelig. Det er så gøy. Det er sykt gøy.

– Hva tenker du om Martin Ødegaard?

– Jeg elsker Ødegaard!

– Hvem er best av Ødegaard og deg?

– Han!

– Hvorfor?

– Det han driver med om dagen... Han har kanskje vært Premier Leagues beste spiller etter VM. Han er kaptein og best på laget som har vært soleklart best til nå denne sesongen. Det er en helt enorm idrettsprestasjon.

La oss stoppe opp litt og se på fakta:

Arsenal leder Premier League, har bare ett tap så langt og ligger fem poeng foran Manchester City.

Halvor Egner Granerud har vunnet hoppuken med 33 poengs forsprang til nummer to, Dawid Kubacki.

Hvorfor han ble Arsenal-supporter? La oss minne om at Arsenal sist vant ligagullet i 2003/2004, da «The Invincibles» herjet.

– Jeg er født i 1996. Jeg har fulgt med siden kanskje 2002, 2003. Og i den alderen skal man velge lag. Og så er det lett å se hvem som var best i England i 2003/2004-sesongen. Så det har nok bidratt. Det er mange Arsenal-supportere i min generasjon. Man vil jo gjerne heie på et lag som vinner.

– Hvor nær var du å bli fotballspiller?

– Det var mye som var gøy, og fotball var det som krevde mest tid og som ikke var mulig å kombinere med vinteridretten. Så jeg var ikke så nær. Men det å legge opp med fotball er noe av det tristeste i livet. Men jeg føler at jeg gjorde rett valg.

Sist sommer dukket Granerud opp på Ullevaal under landskampen Norge-Sverige - med gul vest. Han var vakt, som dugnad for Asker Skiklubb.

Men i Garmisch-Partenkirchen gjorde Granerud som Haaland:

Pappa Svein Granerud forteller at sønnen spilte fotball på Asker Skiklubb til han var 13 år.

– Han var rimelig god til alderen å være.

– Hvor spilte han?

– Gjerne overalt! Han var glad i å score mål.

Faren forteller at Halvor Egner Granerud altså spilte fotball til han var 13, drev med langrenn til han var 14, med skiskyting til han var 15, med orientering til han var 16 og med kombinert til han var 17. Resten av historien kan vi.

«GULLØRNEN»: Halvor Egner Granerud med vinnertrofeet i hoppuken, en gullforgylt ørn.

Den tidligere OL- og VM-vinneren Martin Schmitt (44) var i hoppuken som ekspertkommentator. Han er imponert over hvordan Halvor Egner Granerud har slått tilbake etter corona i VM 2021 og nedtur i OL 2022:

– Det er alltid nedturer i sport. Men Granerud er mentalt veldig sterk, og derfor klarer han å komme tilbake etter slike ting, sier Schmitt til VG.

Arsenal spiller bortekamp mot Oxford United i FA-cupen mandag kvelden. Kampstart er klokken 21.00. Kampen vises på Viasport 1 og Viaplay.