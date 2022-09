Har vært ute i snart tre måneder. Til helga er RBK-profilen trolig tilbake i troppen

Stefano Vecchia var RBKs fremste målgarantist før han ble skadet. Nå trener svensken for fullt igjen.

Stefano Vecchia har måttet se de siste månedene fra sidelinjen. Her sammen med en annen skadet svenske, Jonathan Augustinsson.

16 minutter siden

– Det kjennes bra. Jeg trente noen økter i forrige uke, men det var litt mer lavintensitet. Så det kjentes, men det skal det gjøre.

Stefano Vecchia smiler. Glad for at et flere måneders skademareritt virker å nærme seg slutten. Han snakker med Adresseavisen etter det som er hans første, skikkelige fotballøkt på flere måneder.