RBK-kjempen: - Tungt å få beskjeden

André Hansen (32) medgir at beskjeden fra Ståle Solbakken var tung å få. Ekstra tungt denne gangen.

Keeperkjempen i RBK: Andre Hansen.

30. sep. 2022 14:07 Sist oppdatert 14 minutter siden

Hansen vil vurdere framtida si på landslaget når sesongen nærmer seg slutten - slik han gjør hvert år. Og har også hatt spillersamtale med Kjetil Rekdal.

– Det er like kjedelig hver gang. Så kan situasjonen være ulik fra gang til gang. Nå var faktum at Ørjan (Håskjold Nyland), som fikk starte, er klubbløs. Da er det selvfølgelig tyngre å få beskjed om at man ikke spiller, sier Hansen til Adresseavisen.