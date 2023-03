Solbakken bekrefter: Østigård fra «bankers» til usikker

Det er mange spørsmål før Norges landslag starter kvalifiseringen til neste års fotball-EM. Nytt av året er at Leo Skiri Østigård også er ett av dem.

Leo Skiri Østigård (til høyre) har ikke fått mye tillit i Napoli den siste tiden. Det er derimot ingen tvil om at kaptein Martin Ødegaard (til venstre) skal spille mot Spania for landslagssjef Ståle Solbakken (i midten). Foto: Fredrik Varfjell / NTB

20.03.2023 13:08

Midtstopperen ble en av landslagssjef Ståle Solbakkens mest trofaste menn i fjor. Østigård startet ni av ti kamper i 2022. Det var kun fjorårets hjemmekamp mot Armenia (9–0) hvor han ble sittende på benken.

– Nå er han en av de spillerne vi må se på treningen, hvor mye han henger med, sier Solbakken til NTB.

– Han er usikker nå?

– Ja, det er han. Det sier seg selv, sier Solbakken.

Etter jul har det blitt to kamper. 82 minutter i cupen mot Cremonese i januar og 19 minutter i søndagens 4-0-seier over Torino i serien. Det var de første Serie A-minuttene for midtstopperen siden 11. desember.

Napoli flyr høyt i hjemlig serie og leder med 19 poeng ned til Lazio med elleve kamper igjen av sesongen. Østigård har notert seg for fem kamper denne sesongen. To av dem har vært fra start.

– Spillere reagerer forskjellig

Flere spillere i forsvarsleddet på landslaget og de tre keeperne har spilt lite for sine klubber eller er fortsatt utenom sesong.

Framover på banen er ting mer satt, men laget mot Spania kan altså i større grad bli preget av hvem som leverer godt på treningene i forkant. Og lite belastning gjør at det kan bli endret mer på laget enn det som er normalt.

– Spillere reagerer forskjellig på ikke å ha nok spilletid og for lite spilletid. Det er da vi må se med det trente øyet på hvem som tåler to kamper, én kamp og ingen kamper, forklarer Solbakken.

Første mesterskap på 24 år?

Gruppefavoritt Spania er Norges første oppgave i Malaga 25. mars. Tre dager senere venter også en tøff nøtt: Georgia på bortebane.

Skottland og Kypros utgjør resten av Norges EM-kvalifiseringsgruppe.

Landslagssjef Solbakken skal forsøke å lede Norge til et fotballsluttspill for første gang siden EM-sluttspillet i 2000.