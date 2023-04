Følg Branns første hjemmekamp her

Brann gjør tre endringer på laget som startet mot Lyn i Oslo.

Ingrid Stenevik er tilbake fra suspensjon og erstatter 17-åringen Sara Ritter. Målscorer fra forrige kamp Nora Eide Lie og og Rikke Nygard må vike for Maria Brochmann og Rakel Engesvik.

Brann (3-5-2): Aurora Mikalsen - Nanne Ruuskanen, Ingrid Stenevik, Amanda Frisbie - Marthine Østenstad, Rakel Engesvik, Tameka Yallop, Andrine Hegerberg, Marit Bratberg Lund - Alyssa Walker, Maria Brochmann

Åsane gjør to endringer fra laget som tapte 0-4 for Røa forrige uke. Karen Vistnes fikk rødt kort og blir erstatte av Synne Bjørnebøle, mens Nina Vestbøstad kommer inn for Anette Jensen.

Åsane (4-4-2): Savanna Duffy - Milena Kokosz, Synne Bjørnebøle, Alise Evensen, Marie Anglevik - Andrine Mo, Madeleine Veivåg, Nina Vestbøstad, Ida Skaar Kroken - Katarina Sunde, Andrine Mo