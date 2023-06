Kritisert før Ruud-møte: – Som spiller vet du det

En dobbeltsprett gjorde Francisco Cerundolo oppgitt i 4.-rundeoppgjøret mot danske Holger Rune i French Open.

FÅR KRITIKK: Holger Rune hevder han ikke så hva som skjedde. Vis mer







Under tredje sett, på stillingen 1–1, spilte Cerundolo en forehand. Ballen spratt to ganger før Rune nådde den, men dansken valgte likevel å slå ballen.

Det fikk Discovery-ekspert Tim Henman til å mene Holger Rune ikke viste god sportsånd.

– Som spiller vet du det, sier han.

Dansken mener han ikke så hva som hadde skjedd før han så det på TV.

Cerundolo var så overbevist om at ballen spratt to ganger at han stoppet opp før han enkelt slo inn vinnerballen, men dommer Kader Nouni så det annerledes.

Dommeren signaliserte at Rune vant poenget siden Cerundolo stoppet opp før han slo inn vinnerpoenget.

– Jeg synes synd på ham ... Dette er tennis. Dette er sport. Noen dommere gjør feil. Noen går min vei, andre hans vei. Sånn er livet, sa Holger Rune etter kampen.

Runes unnlatelse av å kalle en dobbeltsprett på seg selv var ikke juks, men «usportslig», ifølge den australske tennislegenden Wally Masur.

– Jeg vil ikke kalle det juks, men det viser ingen stor sportsånd, og det kom tydeligvis under huden på Cerundolo, sa han etter oppgjøret.

– Det er dommerens avgjørelse, men det er en uskrevet regel om at hvis ballen treffer deg, treffer racketen din, eller det er en dobbeltsprett, så skal du si ifra om det selv, sa Masur.

Avgjørelsen ga Rune fordel.

Etter kampen hevdet Rune at han ikke skjønte at ballen spratt to ganger før reprisene ble vist på storskjermen.

– Da jeg slo ballen, visste jeg det ikke. Jeg bare løp etter den, hevdet han.

Rune vant kampen 7–6 (3), 3-6, 6-4, 1-6, 7–6 (10–7) etter en lang og intens duell og møter Casper Ruud i kvartfinalen onsdag kveld.

– Det ble åpenbart drama i fjor, og jeg håper vi skaper mindre drama i år, sier Rune foran det han medgir at blir et revansjemøte.

Om forholdet til Ruud sier han:

– Han er en god spiller. Jeg respekterer ham. Det er ikke noe problem mellom oss. Det burde forhåpentligvis bli en kamp uten problemer. Jeg ser fram til den.

Med til historien hører det at Ruud og Rune også møttes i Roma nylig. Der ble det seier til dansken. Dermed har den norske tennisstjernen også noe å revansjere på rødgrusen i Paris.

Kampen mellom Holger Rune og Casper Ruud vises på Discovery +.