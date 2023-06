Styrkeprøven går med dundrende underskudd – usikker framtid for det tradisjonsrike rittet

Seint fredag kveld fikk Styrkeprøven tillatelse til å gjennomføre rittet. Men de må slutte på Hellerudsletta, 15 kilometer fra målområdet i Oslo.

Trønderekspressen har vunnet de fire siste styrkeprøvene fra Trondheim til Oslo og satser også i år på å vinne lagkonkurransen over Dovre. Her på treningstur ved en tidligere anledning.

Framtida er usikker for det tradisjonsrike sykkelrittet mellom Trondheim i Oslo. Fra 1967 har rittet vært arrangert hvert år unntatt de to koronaårene 2020 og 2021. Nå er det hensynet til trafikksikkerhet og biltrafikk som lager trøbbel for arrangørene.

– Vi er lettet for at vi får gjennomført rittet, men frustrert fordi politiet og Statens vegvesen ikke forstår hvordan det er å arrangere og delta i et slikt sykkelritt, sier styremedlem Thomas Svane Jacobsen i Styrkeprøven.