Ranheim gikk i strupen på Glimt, men røk ut av cupen

De ga det et ærlig forsøk, Ranheim. Men Bodø/Glimt ble for sterke i 4. runde i cupen.

ROP OM HJELP: Mads Reginiussen roper febrilsk på straffespark, men fikk det aldri.

07.06.2023 19:52 Oppdatert 07.06.2023 20:37

Ranheim - Bodø/Glimt 0 - 2 (0 - 1): Ranheim hadde flere muligheter til å sjokkere de regjerende seriemesterne. I første omgang hadde trønderne de fleste, store sjansene. Men en blanding av udyktighet og svake dommeravgjørelser gjorde at Glimt fikk lillefingeren, og den gir man ikke nordlendingene ustraffet.

Ranheim-målvakt Nicklas Frenderup reddet mesterlig et straffespark fra Hugo Vetlesen, men det var ikke nok. Et kunststykke av et mål fra Patrick Berg gjorde at Glimt ledet til pause, og når Albert Grønbæk doblet like etter hvilen hadde ikke lenger Ranheim mer å stille opp med. Blåtrøyene fra fjæra er ute av cupen.