Messi klar for Inter Miami

Neste stoppested for Lionel Messi (35) er klart. Den lille magikeren velger bort gamleklubben Barcelona og fortsetter karrieren i USA og MLS.

Lionel Messi fortsetter karrieren i USA. VM-vinneren er klar for Inter Miami.





07.06.2023 21:28 Oppdatert 07.06.2023 21:48

Det annonserer Messi selv i et intervju med Mundo Deportivo.

– Jeg har tatt beslutningen om å dra til Miami. Det er ennå ikke helt avklart, og det er noen ting som gjenstår, men jeg har bestemt å fortsette karrieren der. Hvis ikke overgangen til Barcelona ble noe av, ønsket jeg å forlate Europa, komme ut av rampelyset og tenke mer på familien min, sier Messi til avisen.

Tjue minutter etter intervjuet bekrefter Inter Miami også overgangen.

I USA blir Messi lagkamerat med tidligere Brann-spiller Robert Taylor.

Lionel Messis gamleklubb var franske PSG. Nå skal han til USA og Miami.

Det har i lang tid vært spekulert i 35-åringens fremtid der den Saudi-Arabiske klubben Al-Hilal og Inter Miami har vært omtalt som de mest aktuelle destinasjonene.

Barcelona har også vært på banen, og Xavi har sagt at dørene inn på Camp Nou er vidåpne – dersom Messi skulle ønske seg dit.

Nå må klubbhelten skuffe katalanerne. Neste stoppested blir Florida.

– Jeg hadde veldig lyst og stor entusiasme rundt det å komme tilbake, men etter å ha opplevd det jeg opplevde og etter den avskjeden jeg hadde, ønsket jeg ikke å havne i samme situasjon igjen. Det å vente og se hva som ville skje og legge fremtiden min i noen andres hender, sier Messi om avgjørelsen.

Ifølge Mundo Deportivo skal Messi ha signert en toårskontrakt, og vil tjene opptil 20 millioner euro. I tillegg vil han få en prosentandel av aksjene i klubben.

Flere medier, deriblant Sport, peker på økonomiske årsaker som grunn for at Messi ikke returnerer til klubben han spilte for i 17 sesonger.

Tross La Ligas strenge finansielle Fair Play-regler, ga de grønt lys for Messi-retur etter å ha godkjent Barcas finansieringsplan. Likevel måtte klubben ha sett seg nødt til å selge spillere.

– Jeg hørte at de måtte selge spillere eller senke spillernes lønn, og sannheten er at jeg ikke ønsket det, og heller ikke å ta ansvar for noe som hadde med alt det å gjøre, sier Messi til den spanske avisen.

Lørdag spilte Messi sin siste kamp for Paris Saint-Germain. På 75 kamper scoret Messi 32 mål og noterte seg for 35 målgivende.