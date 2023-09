Svensk kollaps da Hovland sikret nok en topplassering

Viktor Hovland (25) avsluttet godt og sikret en femteplass i BMW PGA Championship. Like bra gikk det ikke for Ludvig Åberg (23).

I FORM: Viktor Hovland leverte en flott runde med golf søndag ettermiddag. Vis mer

Publisert: 17.09.2023 17:33 Oppdatert: 17.09.2023 18:08

Den talentfulle svensken ledet nemlig turneringen på 16 slag under par før den siste og avgjørende runden. Med to dobbeltbogeyer på kort tid spilte imidlertid Åberg seg ut av seierskampen på Wentworth utenfor London.

I stedet var det Ryan Fox fra New Zealand som vant, 18 slag under par. Han var tre slag bedre enn Viktor Hovland. Nordmannen endte på fem slag under par på søndag og spilte seg dermed opp til en femteplass.

Nordmannen imponerte blant annet med dette slaget.

Hovland lå seks slag bak Åberg inn mot søndagens runde. Det skulle med andre ord litt til for at nordmannen skulle blande seg inn i seierskampen.

Med birdier på hull 1, 4 og 7 sørget imidlertid Hovland for at det var håp med norske øyne. Ved flere anledninger var han faktisk bare to slag bak teten.

NEDTUR: Ludvig Åberg endte til slutt på fire slag over par på søndagens runde. Dermed falt han fra ledelse og ned til en delt tiendeplass. Vis mer

På hull 10 noterte Hovland seg for dagens første bogey. Samtidig storspilte de nærmeste utfordrerne, noe som gjorde at gapet til teten økte.

Hovland fortsatte å gi seg seg selv gode sjanser – og fikk en birdie på hull 12 – men hadde marginene imot på de påfølgende hullene.

Etter fire strake par, kom dagens femte og sjette birdie på hull 17 og 18. Dermed endte han til slutt runden på fem slag under par.