Vålerenga-legende Egil «Snapper’n» Johansen er død

Tidligere Vålerenga-spiller Egil «Snapper’n» Johansen er død. Han ble 61 år gammel.

LEGENDE: Egil «Snapper'n» Johansen er død, 61 år gammel. 16. mai ble han hyllet på Vålerengas hjemmebane, Intility Arena.





Publisert: 19.09.2023 18:13 Oppdatert: 19.09.2023 19:12

Det skriver Vålerenga på X/Twitter tirsdag.

«I dag mottok vi den triste beskjeden om at Egil «Snapper’n» Johansen er død, 61 år gammel. Vår dypeste medfølelse og tanker går til Egils familie Hvil i fred, Snapper’n. Du er alltid en av oss», skriver klubben.

– En fantastisk fin fyr. Snill, god, morsom, raus. Alt du trenger av en kompis. Jeg var så heldig å kalle ham samlivsterapeuten min, siden vi bodde så mye på rom sammen. En fantastisk fotballspiller, men nå tenker jeg mest på sønnene og niesene hans. Det er en kjærlig far, onkel, kjæreste og person som er borte, sier hans tidligere lagkamerat Bengt Eriksen til VG.

Det ble tidligere kjent i år at Johansen var rammet av nervesykdommen ALS. Han har to sønner.

– Dette har gått grusomt fort. Da vi feiret 60-årsdagen hans i april i fjor, var det ikke konstatert, forteller Eriksen.

BØLER-MANN: Egil «Snapper'n» Johansen (t.v.) var også stor i Bøler-miljøet. Her avbildet i Bøler-drakt ved siden av Fredrikstad-trener Knut Torbjørn Eggen i 2004.

På 16. mai i år, kjent som fotballens nasjonaldag, ble «Snapper’n» hyllet av Vålerenga-publikummet på Valle.

– Opplevelsen på Intility var helt overveldende fantastisk, Klanen KlanenVålerengas supporterklubb. er jo helt unike og det var veldig rørende å se og høre hva de gjorde for meg. Hyllesten var en uforglemmelig opplevelse, sa «Snapper’n» til VG da.

Han fikk 12 landskamper for Norge i perioden 1984–1987. Han spilte klubbfotball for Bøler, Vålerenga, belgiske Beveren og Frigg. Han var med på to av Vålerengas tre seriegull på 1980-tallet og fikk også med seg en seriebronse og to cupfinaler.

– Egil står høyt oppe i Vålerenga-historien. De er noen få som har vunnet mer enn Egil i Vålerenga, men som fotballspiller er han den beste jeg har spilt med. Han var målscorer, dribler med et utrolig lavt tyngdepunkt og blikk for spillet, beskriver Eriksen om «Snapper’n».

Tidligere lagkamerat Erik Foss sier til VG at «Snapper’n» var opptatt av å nyte livet.

– Han var blant de aller beste i Vålerenga. Han har alltid vært en spiller som var en publikumsspiller, sier Foss.