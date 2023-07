Kristoff med klar melding til lagkamerat etter spurtfiasko

BAYONNE (VG) Alexander Kristoff (35) kom aldri i posisjon til å spurte om seieren. Etter etappen fikk lagkamerat Jonas Abrahamsen (27) klar beskjed om hva som gikk galt.

AAAHHHHH: Alexander Kristoff var skuffet ved målgang. Han fikk aldri testet bena som ønsket. Vis mer





For da Kristoff trillet inn til Uno-X-bussen i Bayonne, så var han skuffet over 14. plassen på årets første flate etappe i Tour de France.

– Om du ikke klarer å ta front der, så må du ut til venstre. Vi fikk aldri fri bra. Det var mye bra, men vi fikk aldri fri bane og måte bremse, innledet Kristoff.

–Ja, svarte Abramsen.

Og så et «ja» og enda et «ja» til.

Han sykler Tour de France for første gang. Kristoff har 10 utgaver av rittet på CV-en sin. Han er stinn av rutine og forsøkte gi lagkameraten et lite kurs.

Skuffet

Den tidligere hjelperytteren hans, Jasper Philipsen vant etappen i franske Bayonne.

– Jeg er litt skuffet, for jeg føler at Søren og jeg kunne fått til noe bra her. Rasmus gjorde også en god jobb. Jeg og Søren satt sammen over streken, så vi er jo «der». Skal vi få til noe, så må vi gjøre det som et lag. Vi er ikke sterke nok alene, sier Kristoff til VG.

– Det ble mye for start-stopp på den siste kilometeren, legger han til.

BARE NESTEN: Alexander Kristoff og Uno-X-lagkamerat Søren Wærenskjold fikk ikke mye plass på oppløpet, og måtte nøye seg med 14.- og 15.-plass.

Uno-X-laget kjørte meget godt frem til det gjensto snaue to kilometer til mål. Da havnet Kristoff og Søren Wærenskjold altfor langt bak, mens de raskeste forsvant fra front.

– Si litt om hva du sa til Abrahamsen her?

– Vi gjorde en god jobb til det gjensto to kilometer. Da ble vi litt for mange. Jonas satt foran meg og Søren, og så var det spurterne foran ham igjen. Vi kom for langt bak i rekka og fikk aldri fri bane. Det var ikke optimalt, for vi hadde egentlig ganske bra ben begge to, sier Kristoff.

– Dere kjørte veldig, veldig bra før det?

– Ja, vi lå bra an til det gjensto halvannen kilometer. Så det er mye bra å ta med seg. Jeg sa til Jonas at han gjorde en god jobb til det gjensto to kilometer. Men om han kjenner at han ikke klarer å ta fronten etter det, så må han slå vekk neste gang. Det er sånn små ting.

– Du gir relativt tydelige tilbakemeldinger?

– Jeg må kanskje rope tydelig at jobben hans er ferdig neste gang, sier Kristoff.

Han ga aldri uttrykk for sinne eller irritasjon etter målgang. Men beskjeden var ikke til å misforstå.

Det var også et høyt «aaaaaaaaaaaaahhhhh» idet han «syklet ned» utenfor bussen ved etappeslutt.

Vil lære

Jonas Abrahamsen er klar på at han er fersk i Tour de France:

– For min egen del så har jeg ikke vært i en slik situasjon så mange ganger før, så man må lære. Vi er der på slutten iallfall. Det er en læringsprosess. Vi startet med dette i Belgia (i vår), forklarte Abrahamsen selv til norske journalister i Bayonne.

– Kjedelig, men vi skal prøve å gjøre det bedre.

JUBEL: Jasper Philipsen viste muskler og vant spurten i Bayonne.

Jasper Philipsen var altså sterkest på årets første massespurt, og tok seieren like foran Phil Bauhaus og Caleb Ewan.

En frustrert Wout van Aert ristet heftig med hodet etter målgang.

Belgieren fikk en liten dytt fra Philipsen inn på oppløpet og mistet mye fart. 28-åringen endte på 5.-plass.

Etter en lengre pause, der juryen tok en titt på situasjonen ble Philipsen etter hvert kåret til vinner.

– Jeg var litt i tvil og juryen gjorde det meget spennende. Jeg er veldig glad for at jeg holdt hele veien til målstreken og tok seieren, sier Philipsen.

SEIERSKYSSET: Jasper Philipsen måtte tåle litt ventetid, men ble til slutt kåret til vinner av den tredje etappen.

Flere tegnestifter

For andre etappe på rad ble det problematisk da flere ryttere måtte stoppe med dekkproblemer. Grunnen var tegnestifter i løypa. Det skjedde også søndag, og fikk Edvald Boasson Hagen til å reagere:

– Det er dumt at folk skal sabotere. Jeg vet ikke hva de skal få ut av det. Det er farlig også. Å punktere på disse hjulene er ikke bra, sier Alexander Kristoff.

Det budskapet var alle på to hjul enige idet de kom i mål i Bayonne, sørvest i Frankrike, mandag kveld.

– Det er utrolig synd. I verste fall kan det få fatale følger. Punkterer man på feil sted, så kan man skli ut. Og da går det galt, sier sportssjef Kurt Asle Arvesen.