Philipsen sterkest på tredje etappe – Kristoff sjanseløs

BAYONNE/OSLO (VG) Alexander Kristoff og Uno-X klarte ikke å hevde seg da Jasper Philipsen tok en kontroversiell spurtseier.

JUBEL: Jasper Philipsen viste muskler og vant spurten i Bayonne. Vis mer





Norske Uno-X forsøkte å gi sin kaptein Alexander Kristoff et godt utgangspunkt i spurten, men 35-åringen og resten av det norske laget ble liggende for langt bak i feltet og var sjanseløse i avslutningen.

Kristoffer ble nummer 14, like foran lagkamerat og opptrekker Søren Wærenskjold.

– Jeg og Søren blir liggende litt for langt bak på den siste kilometeren, og vi får egentlig aldri startet. Hver gang vi fikk fart så måtte vi bremse. Vi hadde tro på å komme bakfra, men det ble for trangt, sier Kristoff til TV 2 etter målgang.

BARE NESTEN: Alexander Kristoff og Uno-X-lagkamerat Søren Wærenskjold fikk ikke mye plass på oppløpet, og måtte nøye seg med 14.- og 15.-plass.

Jasper Philipsen var sterkest på årets første massespurt, og tok seieren like foran Phil Bauhaus og Caleb Ewan.

En frustrert Wout van Aert ristet heftig med hodet etter målgang.

Belgieren fikk en liten dytt fra Philipsen inn på oppløpet og mistet mye fart. 28-åringen endte på 5.-plass.

Etter en lengre pause, der juryen tok en titt på situasjonen ble Philipsen etter hvert kåret til vinner.

– Jeg var litt i tvil og juryen gjorde det meget spennende. Jeg er veldig glad for at jeg holdt hele veien til målstreken og tok seieren, sier Philipsen i et intervju vist på TV 2.

SEIERSKYSSET: Jasper Philipsen måtte tåle litt ventetid, men ble til slutt kåret til vinner av den tredje etappen.

Feltet kom samlet inn til målbyen Bayonne, etter å ha hentet inn bruddet bestående av Neilson Powless og Laurent Pichon.

Powless og Pichon gikk tidlig i brudd på etappen til Bayonne. På veien over grensen fra Spania til Frankrike var Powless førstemann over alle stigningene – og beholder klatretrøyen.

MANNEN I POLKA: Neilson Powless tok poeng på alle stigningene og beholdt klatrertrøya etter den tredje etappen.

For andre etappe på rad ble det problematisk da flere ryttere måtte stoppe med dekkproblemer. Grunnen var tegnestifter i løypa. Det skjedde også søndag, og fikk Edvald Boasson Hagen til å reagere:

– Det er ufattelig kjedelig at noen gjør slikt. De aner antageligvis ikke hva konsekvensene kan bli. Jeg vet egentlig ikke hva de tenker når de finner på noe sånn, sa Boasson Hagen til VG.