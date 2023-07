Kanadier var sterkest opp den knallharde avslutningen – Uno-X parkert

Uno-X var lenge i brudd med to ryttere, men da etappen gikk mot de tyngste motbakkene ble det for tungt. Kanadiske Michael Woods stakk var sterkest opp bakken.

VINNER: Michael Woods. Vis mer

Det var ventet bruddforsøk rett fra start på årets niende etappe av Tour de France. Det ble det.

Jonas Abrahamsen og Jonas Gregaard gikk begge hardt ut fra start på og etablerte seg i et brudd med 14 ryttere.

Så ble det kjørt i rykk og napp. Flere prøvde å stikke av, noe som gikk hardt utover flere av rytterne. Det gjorde det også for Gregaard og Abrahamsen, som begge måtte slippe med 30 kilometer igjen.

Jorgenson stakk av med snaue 50 kilometer igjen, og opparbeidet seg en liten luke. Inn i den tøffe motbakken opp til mål ledet Jorgenson med over minuttet, men jo nærmere mål han kom, jo nærmere kom kanadiske Michael Woods.

Med 400 meter igjen av den blytunge etappen kom kanadieren og vant etappen foran Pierre Latour.

Jorgenson fikk det skikeklig på slutten, og ble nummer fire.

Gregaard punkterte med 75 kilometer igjen, uten at det skapte store problemer for den danske Uno-X-rytteren. Han lå i gruppe nummer tre etter at Jorgenson stakk. Til slutt ble dansken nummer åtte, to minutter bak Woods i mål.

I FRONT: Danske Jonas Gregaard var en av to Uno-X ryttere som er i brudd. Vis mer

På den innlagte spurten satte Uno-X sitt preg på bruddet. Jonas Abrahamsen stakk ifra 200 meter før poengseilet og stakk av med 20 spurtpoeng. Gregaard ble nummer tre i spurten.

Det var størst forventning til Tobias Halland Johannessen som var en av favorittene før dagens etappe. Dessverre kom aldri Johannesen helt med på det første bruddet.

Et par minutter etter at det første bruddet gikk prøvde Johannesen å komme seg opp. Han kom seg aldri opp til de 14 i front, og måtte slippe seg ned igjen til hovedfeltet.

Johannesen ble nummer tre på den sjette etappen i årets Tour. Han kjempet lenge sammen med sammenlagtfavorittene Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard. Han måtte slippe dem til slutt, men sikret Uno-X sin første pallplass i Tour de France.

ROLIG: Det har gått rolig for seg i hovedfeltet. De har latt bruddet gå. Vis mer

Den niende etappen fra Saint-Leonard-de-Noblat til fjelltoppen Puy de Dome avsluttes med en lang og bratt stigning. De siste fire kilometerne har tolv prosent helling.

Det er første gang på 35 år at Puy de Dome skal bestiges i Tour de France-sammenheng.

Hverken fans eller biler får innpass opp fjellet.